De Karol G a Georgie Dann: los temazos de este y todos los veranos

La música está muy presente durante el verano. Las vacaciones siempre van acompañadas de algún hit pegadizo. Año tras año surge una canción del verano que no para de sonar a todas horas y en todos los lugares que visitamos. Se mete en nuestra cabeza y se convierte en nuestra banda sonora por un tiempo.

Este año, muchos coinciden en que "Potra Salvaje", de Isabel Aaiún y Fernando Moreno, es el temazo del verano. Una canción que se popularizó tras sonar durante la celebración de la Eurocopa, el pasado mes de julio. Todos los jugadores de la Selección la bailaron. Entre ellos, Nico Williams y Lamine Yamal. Precisamente estos dos también hicieron muy conocida "HAY LUPITA", una canción de Lomiie, que también se ha convertido en una de las favoritas de este verano.

Otras de las más escuchadas en este momento son las letras y ritmos de Karol G, tras el éxito de su gira en su paso por nuestro país. La preferida de todos, sin duda, "Si Antes Te Hubiera Conocido".

Hay canciones para todos los gustos y colores. Todos los estilos musicales tienen cabida y no hay que olvidarse de los temazos de épocas pasadas. Himnos atemporales que no pasan de moda, sin importar la edad que tengamos. Éxitos que se convierten en efímeros y que se vuelven inolvidables. Y que seguimos escuchando a día de hoy. Por ejemplo, "La Barbacoa", de Georgie Dann, o "Eva Maria Se Fue', de Fórmula V. Ritmos pegadizos que no han dejado de acompañarnos a través del paso de los años en multitud de fiestas y verbenas.

Sea cual sea la canción del verano, la mejor opción es disfrutar de todas ellas y seguir bailando.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com