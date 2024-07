Roberto Brasero avanza el fin de la ola de calor: "¿Qué es el verano sino un vaivén de las olas?"

Este jueves las temperaturas no serán tan altas como las de hoy... pero casi. El viernes ya no será ola de calor y el sábado podría ser más llevadero. Hasta la llegada de la próxima ola que quizá no tarde mucho. En definitiva: ¿Qué es el verano sino un vaivén de las olas?

El pico de la ola

Este miércoles alcanzamos el techo en unas elevadas temperaturas que a la hora de escribir estas líneas han llegado hasta los 44,5º en Ecija y más de 43º en otras zonas muchas zonas de Andalucía, Extremadura, Toledo y Ciudad Real. En Madrid marca 42,5º el termómetro de Ciudad Universitaria, mientras que el de Retiro de momento no ha alcanzado los 40,8º que supondrían récord histórico. Un record que también está cerda en el caso de la mínima más alta con 26º que se esperan esta próxima madrugada.

Mañana no tanto calor, pero casi

Durante el jueves bajarán ligeramente las temperaturas en el norte, levante y suroeste peninsular, en el resto serán similares y en general por tanto, muy calurosas. Es muy probable que sigan por encima de 35 grados en buena parte del interior de la mitad sur y del nordeste peninsular, meseta Norte y vertientes sur de Canarias, incluso alcanzar los 40 o 41º en Toledo, Ciudad Real, Badajoz, Córdoba, Sevilla o Granada. Siguen las nubes en el Cantábrico y aparecerán también esta tarde en las sierras del este peninsular, con el amago de alguna tormentas débil. Sol veraniego en el resto de España y mañana viernes también aunque en la mitad sur ya bajarán las temperaturas y no habrá ola de calor aunque el valle del Tajo y el norte de Cáceres se mantendrán los avisos de nivel naranja..

De ola en ola

El sábado un frente podría recorrer el extremo norte dejando incluso algunas lluvias que no durarán mucho pero hará que refresque en esta zona mientras que el calor seguirá latente en el interior peninsular, un poco más ligero que en estos días. A partir de lunes otra subida generalizada de las temperaturas que podría ser el inicio de una nueva ola de calor que en el fondo es lo que configura el verano: de ola en ola con ratos más livianos. Ya lo iremos viendo y en este caso viviendo, porque aquí empieza sus vacaciones este que escribe y aunque del tiempo no te puedes nunca desprender, también el verano es tiempo para escribir sobre otros asuntos y vivir experiencias que no aspiran a ser eternas pero sí un poco menos "temporales"!¡ Que ustedes lo disfruten también! ¡feliz verano!