La viral canción de Karina para pedir el uso de la mascarilla frente al coronavirus: "Por favor, otra vez encerrados no"

A sus 73 años, Karina ha revolucionado las redes sociales con su nuevo ‘tema’ musical, una canción en la que la artista insta a la población a ponerse las mascarillas para evitar contagios por coronavirus.

La viral canción de Karina comienza así: "Quiero vivir, quiero ser como el río que va y no vuelve jamás. Quisiera ser mar, tal vez una flor. Quisiera saber qué siente un grano de arena".

Pero Karina deja lo mejor para el final: "Las mascarillas, ponte las mascarillas y guarda la distancia, nos van a encerrar. No, no, no, quiero, que no. Por favor, otra vez encerrados no".

Su canción llega en mitad de la polémica por muchas personas que niegan la utilizad del uso de la mascarilla y que ponen en tela de juicio las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias, como se vio en una controvertida manifestación el pasado domingo en la Plaza de Colón, en Madrid.