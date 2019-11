El presidente del tribunal devuelve el veredicto del 'caso Diana Quer' al jurado popular

Los errores formales, la existencia de posibles contradicciones y la necesidad de una mayor fundamentación han motivado la devolución del veredicto del jurado popular encargado de dirimir el grado de culpabilidad de José Enrique Abuín Gey, 'el Chicle', en el crimen de la joven de 18 años Diana Quer.

Fuentes judiciales han indicado a la prensa que este ha sido devuelto al entender el magistrado presidente Ángel Pantín que existen "errores formales" y todas las partes se han mostrado de acuerdo. Las deficiencias más importantes son esa motivación "un poco pobre" y esas contradicciones entre una pregunta y otra. El órgano ciudadano comenzó su deliberación el pasado martes por la tarde y en ella han tenido que pronunciarse sobre los hechos alegados por las partes, detención ilegal, asesinato y agresión sexual, la participación del único encausado en los mismos y su implicación.

La ley establece que se declaran probados los hechos si obtienen al menos siete votos, en el supuesto de que resulten perjudiciales para el procesado, y cinco si le son favorables. En el caso más extremo, y en base a la misma norma, si tras tres devoluciones persistiese esta situación, se disolvería el jurado y se celebraría un nuevo juicio oral.

A la salida del juicio, Juan Carlos Quer, padre de Diana, ha asegurado que sigue "confiando en la justicia" y ha insistido en que lo que "corresponde es respeto" a fin de que la deliberación se pueda "efectuar del modo más tranquilo posible".

Asimismo, el letrado de la acusación particular, Ricardo Pérez Lama, ha manifestado que por lógica no puede desvelar las deficiencias que han llevado a devolver la resolución que consta de 27 cuestiones. "Es un acto reservado, no se puede decir nada más", se ha disculpado. El abogado ha incidido por tanto en que no harán "más valoraciones" hasta que se conozca "el veredicto real".