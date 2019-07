La Junta de Andalucía ha ordenado sacrificar a un rebaño de ovejas propiedad de Guillermo Cana, de Algeciras. Guillermo Cana ha denunciado y recurrido la decisión de la Junta y cuenta también con el apoyo de Pacma. Sin embargo, la Junta de Andalucía ha dado un plazo máximo de 10 días para el sacrificio de los animales a pesar de que se hayan obtenido 12.000 firmas para salvar a las ovejas de Guillermo.

Guillermo es un jubilado de Algeciras de 70 años. La denuncia de un vecino hizo saltar la alarma de que las ovejas no tienen los papeles y no pasó la inspección veterinaria por lo que no se puede saber con seguridad si tienen enfermedades. Guillermo asegura que se encuentran en perfecto estado y critica que la Junta andaluza no quiere ofrecerle una alternativa.

Lo que tiene Guillermo se estima que es una explotación ganadera aunque a las ovejas no se les saca la leche ni se les corta la lana para el consumo ni tampoco se dedica a la industria cárnica. Guillermo las tiene como si fueran sus mascotas.

El partido animalista ha enviado una nota de prensa en la que denuncia la decisión que se ha tomado y critica que la Junta tome este tipo de resoluciones de sacrificar en lugar de proponer otra alternativa ya que se trata de animales sanos. Recuerda así y recrimina la resolución que adoptó al sacrificar a 40 cachorros sospechosos de tener rabia sin haber sido contagiados.

"La legislación andaluza condena a muerte a animales sanos, sin ocuparse en comprobar primero si verdaderamente son contagiosos de alguna enfermedad o por el contrario están completamente sanos. La Junta de Andalucía tiene la posibilidad, atendiendo a las circunstancias epidemiológicas de la zona, de realizar analíticas a los animales antes de sacrificarlos", explica Pacma.

Pacma condena rotundamente la injusta decisión de la Junta, y presentará el recurso correspondiente para seguir luchando por los derechos de los animales y así evitar que sean sacrificados sin siquiera comprobar su estado de salud. Asimismo pedimos que se tenga en cuenta el vínculo afectivo del pastor con sus ovejas, su edad avanzada y su delicada salud, que se está viendo afectada por todo este amargo y desagradable asunto.