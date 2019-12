Julen, el suceso del 2019 y otros casos que nos conmocionaron

Este año 2019 ha sido un año cargado de sucesos y de juicios muy mediáticos por los casos de Diana Quer o Ana Julia Quezada, entre otros. También ha sido un año en el que hemos visto, alarmados, un aumento de 'Las Manadas', en el que se multiplican las agresiones sexuales a mujeres en grupo. Año de grandes catástrofes naturales, de temporales con graves inundaciones pero también de importantes incendios.

Grandes juicios

Una de las últimas noticias de este 2019 pone fin a 3 años y medio de pesadilla para la familia de Diana Quer. Precisamente un día como hoy, hace dos años, desapareció la joven madrileña cuando regresaba a su casa de vacaciones en Pobla do Caramiñal, en A Coruña. Hace diez días se conocía la sentencia por la que se condena a Enrique Abuín, "EL Chicle" a prisión permanente revisable por el asesinato con alevosía de Diana y a 10 años de libertad vigilada. Además le condena a otros 4 años por agresión sexual y detención ilegal. El Chicle reconoció que había matado a Diana de "forma accidental" y pidió perdón a la familia hasta en dos ocasiones durante el juicio, pero el jurado no tuvo duda de que Enrique Abuín, la raptó y la retuvo con fines sexuales y luego la mató.

También fue condenada a prisión permanente revisable Ana Julia Quezada por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz. Se trata de la primera mujer en España condenada a la pena más alta. El jurado la considera culpable del asesinato del niño de 8 años con el agravante de parentesco y la condena también por dos delitos de lesiones psíquicas a los padres de Gabriel: fue capaz de ocultar a los padres durante 12 días que le había asfixiado en una finca de Rodalquilar, en Almería.

Rescate de Julen: todo el país en vilo

El caso de otro niño tuvo pendiente a todo el país pocos días después de empezar 2019. El 13 de Enero, Julen Roselló, de dos años, cae en un estrecho y profundo pozo en una finca de Totalán, en Almería. Sus padres celebraban una comida familiar cuando el pequeño cae al agujero de apenas 25 centímetros de diámetro. Rápidamente comienza una búsqueda contra reloj para rescatar al niño en el que participan más de 300 efectivos entre ellos mineros especializados procedentes de Asturias. Hicieron un túnel vertical paralelo al pozo y 13 días después y a 71 cm de profundidad, cubierto de tierra, se encontró el cadáver de Julen. Luego se conoció que la caída había sido "libre y rápida" y que el niño no había sufrido.

Los niños de Godella

La imagen de una mujer desnuda, metida en un bidón, con rasguños por el cuerpo, en una finca destartalada de Godella, en Valencia, sobresaltó a todos los españoles. Nueve horas después la Guardia Civil encontró a sus dos hijos de 3 años y 5 meses muertos y enterrados en la finca. "Mi hijo está poseído por el demonio" decía ella a los agentes. Tanto la mujer como su marido ingresaron en prisión acusados de doble parricidio y profanación de cadáveres. En este terrible caso falló todo, no se activaron las alarmas ante la denuncia de los familiares de que la madre necesitaba ayuda y que empezaba a tener trastornos mentales. Incluso se conoció que la policía local había estado inspeccionando la vivienda y la forma de vida de la familia dos días antes de la tragedia.

Las Manadas

La palabra "manada" va inevitablemente asociada a las violaciones en grupo. El Tribunal Supremo elevó la condena a la "Manada de Pamplona" de 9 a 15 años de prisión por la agresión sexual, que no abuso como había considerado la Audiencia de Navarra, de una joven en las fiestas de San Fermín de 2016. Los cinco condenados, hasta entonces en libertad, tuvieron que ingresar en prisión. Además, esta doctrina del Supremo puede condicionar futuras sentencias de violaciones en grupo. Hay en estos momentos, todo un clamor social que reclama que cualquier agresión a una mujer sea castigada con la pena más alta y que los casos de violación se lleven en juzgados especializados como los de violencia de género. El Ministerio de Justicia solicitó a la Comisión General de Codificación una revisión de los delitos sexuales en el Código Penal y propuso que se suprima el “abuso” y que todos los delitos sexuales sean considerados “agresión” o “violación”. Esta modificación no se ha podido realizar por el cambio de gobierno aunque está previsto que sea una de las primeras reformas a plantear en el Congreso en cuanto haya gobierno.

Estamos pendientes de saber qué pasa con los condenados por la "Manada de Manresa", que es como se conoce al grupo que agredió a una menor de 14 años en 2016. En esa ocasión, seis jóvenes presuntamente violaron por turnos de 15 minutos a la adolescente en una fábrica abandonada donde estaban haciendo un 'botellón', mientras un séptimo implicado se masturbaba contemplando la escena. La sentencia les condena por abuso sexual a 10 y 12 años de prisión. Los jueces justificaron que fue abuso y no agresión sexual porque la víctima estaba inconsciente por su estado de embriaguez, los acusados "pudieron realizar los actos sexuales sin utilizar ningún tipo de violencia o intimidación", requisitos necesarios para condenar por agresión. "La víctima se encontraba en estado de inconsciencia, sin saber que hacía y qué no hacía, y, consecuentemente, sin poder determinarse y aceptar u oponerse a las relaciones sexuales que con ella mantuvieron la mayor parte de los procesados", detalla la resolución. Ahora, dos de los condenados están en busca y captura porque no se han presentado ante la justicia que tenía que decidir sobre su ingreso en prisión.

En la misma localidad catalana, en Manresa, otra chica ha sido víctima de una violación por un grupo de 4 hombres en una casa okupa. Este caso de esta otra "Manada de Manresa" está aún pendiente de juicio.

Terrible fue también el testimonio de otra chica de 18 años que relata como la violaron ocho hombres a los que se conoce como la "Manada de Sabadell". En la noche del 2 al 3 de febrero, fue asaltada en la calle cuando salía de una discoteca por uno de ellos y fue obligada a ir a una nave industrial donde fue violada repetidamente durante horas.

El juicio más reciente por un caso de violación grupal es el de "La Arandina". Tres ex jugadores del equipo de fútbol de Aranda han sido condenados a la pena más alta conocida hasta el momento por la violación de una menor de 15 años. Han sido condenados a 38 años de prisión. En su caso, los jueces dieron "credibilidad" total al testimonio de la chica y han considerado también el delito de cooperación necesaria lo que ha agravado la pena. Actualmente están en libertad mientras se resuelven los recursos presentados, la Audiencia de Burgos entiende que no hay riesgo de fuga y que los tres jóvenes tienen arraigo familiar.

Violencia de género

2019 no ha sido un buen año para las mujeres víctimas de violencia de género. Hay más víctimas mortales que el año pasado, 55 mujeres asesinadas, cuatro más que en 2018. Así se refleja en la estadística que elabora la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Desde el 1 de enero de 2003 hasta la actualidad, son 1.033 las mujeres víctimas mortales de este tipo de violencia. La última víctima incorporada a este recuento fue una mujer de 38 años que fue asesinada presuntamente por su pareja el pasado 30 de noviembre. No había denunciado su situación de maltrato, al igual que la mayoría de las asesinadas: de las 55 víctimas en lo que va de 2019, sólo once (20%) acudieron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En cinco de los casos en los que sí existía denuncia se adoptaron medidas de protección a favor de la víctima; y en cuatro de ellos estas medidas estaban vigentes en el momento del crimen. En 2019, la mayoría de las víctimas mortales (40%) tenía entre 41 y 50 años, franja de edad que también predomina entre los agresores (47,3%). La mayoría de las mujeres asesinadas eran españolas (60%), y también la mayoría (el 65,5%) convivían con su presunto agresor. Respecto a los 55 presuntos agresores, la mayoría (el 61,8%) eran españoles. Tras cometer el crimen, 14 se suicidaron y tres lo intentaron sin éxito.

Por comunidades autónomas, cinco territorios concentran la mayoría de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o expareja: Andalucía (13 casos), Cataluña (9), Canarias (8), Comunidad Valenciana (7) y Comunidad de Madrid (7) . Los restantes se produjeron en Castilla y León (3), Galicia (3), Cantabria (2), Aragón (1), la Región de Murcia (1) y Baleares (1).

Además, en lo que va de año la violencia de género ha dejado un total de 46 huérfanos.

Por otra parte, con la irrupción de Vox en el panorama político este 2019 se tambalea el Pacto de Estado sobre violencia de género pendiente de acuerdo y aprobación. Vox no quiere una ley de violencia de género, porque cree que la violencia no tiene "género" y la ley es un "fracaso". A cambio, propone una ley intrafamiliar. La postura de Vox ha impedido por primera vez en muchos años, que se hagan declaraciones contra la violencia de género en numerosos ayuntamientos y parlamentos de comunidades.

Graves incendios e inundaciones

2019 ha sido un año donde se han registrado graves incendios, como el de Tarragona, el de La Ribera d'Ebre, que se ha considerado uno de los peores incendios de los últimos 30 años en Cataluña. El fuego arrasó más de 6 mil hectáreas y participaron en su extinción numerosos efectivos, también la Unidad Militar de Emergencias.

En Gran Canaria este agosto de 2019 se han registrado los peores incendios desde hace 12 años y las llamas han quemado más de 10 mil hectáreas de vegetación. El fuego también castigó a la Sierra del Guadarrama, Reserva de la Biosfera, y afectó a varios municipios, entre ellos El Real Sitio de San Ildefonso. La superficie afectada es de una gran valor natural y paisajístico.

Poco después de los incendios llegó la lluvia en forma de Gota Fría en julio y de 'La Dana' a finales de agosto y también en Octubre. Azotó principalmente al Mediterráneo, dejó importantes daños sobre todo en Alicante y Murcia, en las localidades de los Alcázares y San Javier, donde cientos de personas tuvieron que ser desalojadas. Seis personas fallecieron a consecuencia de las riadas y las graves inundaciones. La Dana dejó cifras históricas en los registros, 144 litros en dos horas en Almería y Murcia y muy dañado al Mar Menor.

Como innumerables son también los daños que ha dejado al borrasca 'Elsa'. La localidad cántabra de Reinosa ha sufrido hace diez días el peor temporal de su historia. El desbordamiento del río Híjar y la lluvia caída hasta 88 litros por metros cuadrado convirtió las calles en un río donde la corriente llevaba mucha fuerza. El agua alcanzó los dos metros de altura y decenas de coches fueron arrastrados como si fueran "corcho. A menos de una semana de la Navidad la borrasca ha dejado sin viviendas y negocios a muchos vecinos y 'Elsa' arrasó además varias poblaciones de Castilla y León . En Barruelo de Santullán, en Palencia, los vecinos tuvieron que rescatar "en brazos"a los ancianos de una residencia de mayores.

Listeriosis y carne mechada

Una de las palabras más buscadas este año en Internet ha sido Listeriosis. La Junta de Andalucía lanzó una alerta a nivel nacional del brote por el consumo de carne mechada de "La Mechá". Sólo en en Andalucía se registraron 217 casos, 204 se contagiaron de la enfermedad por productos cárnicos de la empresa Magrudis. Tres personas murieron y cinco mujeres que estaban embarazadas abortaron. Hasta el momento, permanecen en prisión provisional tanto el gerente como el propietario, padre e hijo, de la empresa Magrudis, después de que la jueza de instrucción número 10 de Sevilla, que investiga la causa, les haya imputado un delito contra la salud pública con tres delitos de homicidio por imprudencia, delitos de lesiones al feto que acabaron en aborto y lesiones por imprudencia grave.

La alarma social se extendió durante meses a lo largo de toda la geografía española.

Ley de Eutanasia

El suicidio asistido de María José Carrasco, enferma terminal de ELA, con la ayuda de su marido, Ángel Hernández, reabrió en abril el debate sobre la necesidad de una Ley de Eutanasia en España. Ángel cuidó de su mujer enferma durante 30 años, hasta que ella le pidió acabar con el sufrimiento que le provocaba una enfermedad degenerativa y que no tiene cura. Entre los dos eligieron el día y el matrimonio decidió grabar en vídeo el suicidio asistido de María José. Ángel Hernández fue detenido horas después en su domicilio y puesto en libertad. "A mi mujer ya no le va a llegar la eutanasia, que sea para los demás", decía.

Ahora la Ley de Eutanasia está más cerca tras el acuerdo publicado ayer entre Psoe y Podemos que pretende que el nuevo gobierno regule la llamada "muerte digna". "Daremos una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a las demandas sostenidas de la sociedad actual en relación con el final de la vida. Para ello, impulsaremos una Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, así como la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, y su inclusión en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud". Es la primera vez que el partido socialista propone claramente aprobar la eutanasia en nuestro país.

Si se aprobara, entraríamos a formar parte del pequeño grupo de países que permiten la eutanasia: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Canadá.