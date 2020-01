La jueza pide localizar a las tres hermanas que denunciaron una violación en Murcia para que ratifiquen la denuncia

La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia ha librado un oficio a la Brigada Provincial de Policía Judicial (UFAM) para que localicen el domicilio y paradero actuales de las tres hermanas de Ohio (Estados Unidos) que denunciaron haber sido agredidas sexualmente en Murcia por tres jóvenes afganos la pasada Nochevieja. Fuentes del TSJ han señalado que el objetivo de este oficio es que se efectúen las diligencias necesarias para localizar a las denunciantes y tomarles declaración judicial.

Para que la instrucción del caso continúe y no sea archivada la denuncia hecha ante los investigadores policiales, las tres hermanas deben ratificarla en sede judicial, puesto que es un requisito imprescindible e indispensable para que se pudiera llegar, en caso de hallarse indicios suficientes, a la celebración del juicio oral. La denuncia realizada ante los policías nacionales que llevan la investigación no tiene valor de prueba hasta que no se ratifique durante la instrucción, por lo que la jueza que instruye la causa necesita localizar a estas jóvenes, de 18, 20 y 23 años de edad, para comunicarles la necesidad de declarar, ya sea presencialmente o por medio de videoconferencia.

Por su parte, la defensa de los tres jóvenes afganos que fueron detenidos acusados de la agresión sexual a estas tres hermanas la pasada Nochevieja en Murcia pidió al Juzgado el archivo de la causa, para después presentar una querella por denuncia falsa. Las jóvenes, que denunciaron haber sido agredidas ante la Policía en el piso en el que vivía la menor de ellas y en el que residía uno de los acusados, tenían una póliza de seguro que cubría el supuesto de agresión sexual en una cantidad estimada de 50.000 euros.

Melecio Castaño, abogado de los detenidos, de 20, 21 y 25 años y que quedaron en libertad tras prestar declaración, se ha mostrado convencido de que se producirá el archivo de la causa porque las jóvenes abandonaron España sin haber ratificado la denuncia, pese a la advertencia de la jueza.