El juez que invalidó la prohibición de fumar en Madrid señala que la orden sigue vigente

Alfonso Villagómez, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid, que anuló la orden que prohíbe fumar en el exterior en Madrid si no se respeta la distancia de seguridad, asegura que no ratificó dicha orden y que por tanto la norma de la Comunidad de Madrid sigue vigente.

Villagómez señala en declaraciones a Europa Press que dicha norma una vez que ha sido aprobada y publicada tiene efectos jurídicos y por tanto, dicha ratificación o no por parte de un juez no afecta y sigue vigente. Ante esto ha añadido que "es de cajón", sobre que la orden no necesita ser ratificada.

En la orden regional publicada por la Comunidad de Madrid había diferentes medidas como el cierre de locales nocturnos, no poder comer o beber en el transporte público, la prohibición de fumar en la calle o en terrazas. Respecto al tema de hostelería, los bares debían cerrar a la 01.00 de la mañana, y no admitir nuevos clientes a partir de las 12 de la noche.

Villagómez afirma que el procedimiento cursado por la Comunidad de Madrid era para la autorización de medidas sanitarias urgentes, y que por tanto él interviene como juez de garantías para dilucidar si esas medidas afectan a los derechos fundamentales de la persona.