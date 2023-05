Un juego de realidad virtual para reducir el miedo de los niños a los tratamientos de cáncer

La ansiedad y el miedo se apoderan, en ocasiones, de los niños que tienen que afrontar un tratamiento oncológico. Un proceso duro que el proyecto 'I am ready' de la Fundación Ricky Rubio trata de solventar.

La realidad virtual ya es una gran ayuda para los tratamientos oncológicos de los más pequeños. Este proyecto pretende reducir el temor de los pequeños a la hora de afrontar un cáncer. Un proyecto probado y que funciona, ya que los niños no requirieron sedación durante el tratamiento. El proyecto se está desarrollando en el Hospital Vall d´Hebron de Barcelona

Nixi, el personaje 3D que acompaña a los niños en el tratamiento

"Con solo un muñeco, con solo un vídeo, pueden llegar a estar relajados" Josep Heredia, coordinador Fundación Ricky Rubio. Nixi, un personaje 3D que acompaña a los niños durante el tratamiento. Les explica qué se hará en cada lugar: "Esta es la sala donde se harán las fotos especiales".

Algunos pacientes pediátricos oncológicos tienen que someterse cada día a la radioterapia. En ocasiones el proceso puede alargarse más de un mes. "Ellos tienen mucho miedo, gracias al proyecto Nixi, el niño ve como el personaje se deja hacer el tratamiento", comenta el jefe de oncología radioterápica de Vall d'Hebron, Jordi Giralt

Gracias al proyecto de realidad virtual 'I am ready' ahora los pequeños van más relajados, prueba de ello es que ninguno de los pacientes del estudio ha necesitado sedación: "Realmente los datos son muy, muy, muy esperanzadores", asegura el doctor Giralt.

Esperan que con este médico se pueda llegar a muchos más pacientes pediátricos.

¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto 'I am ready' es una innovadora propuesta desarrollada en conjunto por The Ricky Rubio Foundation y Nixi For Children que consiste en un kit de realidad virtual para evitar la sedación en los pacientes pediátricos oncológicos y para que tengan menos miedo a la hora de someterse al tratamiento contra el cáncer.

La Fundación detalla en su página web que el objetivo del proyecto es ofrecer a los niños una "experiencia inmersiva". Las gafas de realidad virtual permitirán a los niños transitar sus sesiones de radioterapia sumergidos en otra visión del entorno que los rodea.