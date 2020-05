Un joven denuncia que fue increpado por manifestantes de las caceroladas por llevar una bandera gay

Este domingo se celebraba el Día Internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia, una celebración que este año tuvo que ser diferente por la pandemia del coronavirus.

Aún así, millones de personas en todo el mundo alzaron la voz para denunciar las discriminaciones contra estos colectivos. Uno de ellos fue Joselu, conocido en Twitter como @JoseluMarcos. Este joven explica que recibió un ataque homófobo en una calle de Madrid. Según ha explicado, recibió "insultos" y "amenazas" cuando se encontraba en la calle sosteniendo una bandera LGTBI.

"He recibido insultos, amenazas, incluso se ha llegado al contacto físico. Nadie me ha preguntado nada, solo he recibido odio y una cacerolada hacía mí", ha denunciado.

El joven asegura que se vio rodeado por un grupo de personas que comenzaron a increparle. Explica que varios vecinos bajaron a la calle para ayudarle. Acorralado por el grupo de intolerantes, el joven huyó del lugar aunque un señor le siguió insistiendo. Finalmente, llegó una patrulla de la Policía.

El joven ha agradecido la labor de la Policía: "La agente, después de escucharnos ha acabado diciéndole al señor que "si mi bandera le ofende el problema es solo suyo".