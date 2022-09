Un joven denuncia el bullying que sufre su hermano de 11 años con un vídeo en redes y estas se vuelcan con el menor

Un joven ha denunciado en las redes sociales un caso de bullying hacia su hermano pequeño. El suceso ha ocurrido en el municipio mallorquín de Lloseta en el día del cumpleaños del menor.

En la publicación se explica el sufrimiento del pequeño, quien según ha comunicado su hermano en su cuenta de Instagram “ha llegado a casa y lo primero que ha hecho es echarse a llorar y decir que esta vida es una mierda, que no quería vivir más". Este caso que se ha vuelto viral en las redes tuvo lugar este miércoles en las instalaciones del CEIP Es Puig de Lloseta, y desde el centro han informado de que ocurrió durante una actividad que gestiona una empresa privada en la escuela de verano, asegurando que el colegio solamente había cedido las instalaciones.

El hermano mayor de la víctima indica que el menor había llevado una tarta a la escuela para celebrar su onceavo cumpleaños. El pequeño llegó a donde sus compañeros y en vez de cantarle la canción de cumpleaños feliz, cambiaron la letra y comenzaron a cantarle con palabras como “gordo” o “foca” entre otros insultos que han sido recogidos en un vídeo.

Según el relato publicado en la red de Instagram, se ve como el menor de nombre Izan comienza a llorar y después de sufrir este ataque sale al patio y continúan acosándole.

Según el hermano mayor de Izan su hermano “lleva cuatro años en ese colegio aguantando insultos, peleas, escupitajos y más”, y acusaba a los profesores de “hacer la vista gorda” ante este caso de bullying clarísimo. Además, el joven lamentaba que el pequeño, de tan corta edad quiera quitarse la vida y avisa de que "la mayoría de suicidios empiezan por tonterías como estas".

¿Dónde está el centro escolar?

Miquel Bujosa, director del CEIIP Es Puig ha explicado que desde el centro estudian presentar una denuncia por difamación, por haber señalado al centro y haber acusado a los profesores de no hacer nada.

Además, Bujosa lamenta los hechos y subraya que es “impensable” que ocurra algo así en un colegio. Han explicado que el colegio estaba cerrado por las vacaciones de verano, y ha comenzado a funcionar de nuevo este día 1 de septiembre.

Tal y como ha indicado el hermano de Izan, los hechos no han ocurrido en ámbito lectivo, sino en la escuela de verano. Aunque indica que “esto no viene de ayer, son meses y meses”. Y también ha modificado la publicación refiriéndose a monitores y no a profesores.

Tomeu Ripoll, regidor de Educación de Lloseta ha señalado que desde la concejalía ya se han puesto en contacto con la empresa que llevaba la actividad, así como con los padres de la víctima y los padres de los niños y niñas que participaron en el acoso al menor. Además, por parte de la Policía Tutor de la localidad han iniciado el protocolo para este tipo de casos.

Durante el curso 2020-2021, el Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar (Convivèxit) detectó un aumento de los casos de acoso y de las peticiones de asesoramiento asociadas al malestar emocional, la depresión y conductas autolesivas. Durante el curso 2020/2021, se abrieron 308 protocolos, de los que 87 fueron valorados como acoso. En el curso 2019/2020, sin embargo, se habían abierto 262, de los que 69 valoraron como tal.

Las redes se vuelcan con el joven

Si bien las redes sociales pueden hacer daño, también pueden aliviar muchas angustias y tristezas, y esto es lo que se ha buscado para el pequeño Izan.

Desde el diario digital es.decir en la red de Instagram publicaron la noticia junto al vídeo y una movilización masiva ha hecho que cientos de personas, entre ellos, muchas celebridades, hayan tenido un hueco en su tiempo y hayan enviado felicitaciones, mensajes de cariño y hasta invitaciones al menor de tan solo 11 años. Cientos de niños de todas las edades, sus familias y personas desde otros países como Reino Unido o Alemania han enviado su más cálido afecto al pequeño, y han sido personajes como Ibai Llanos, Aitana, Antoine Griezman o Sergi Roberto, jugadores del FC Barcelona -club del que Izan es fanático- quienes les han invitado a conciertos, streamings o campos de fútbol.

Otros famosos como los actores Aron Piper, Miguel Bernardeau y el gran elenco de la serie de ‘La Que Se Avecina’ también han querido participar y han mandado sus saludos y su cariño al luchador.