Carmen y Paco residen en Manises (Valencia) con su hijo. El joven de 31 años tiene autismo, un 77% de discapacidad y un grado de dependencia reconocido. Desde este verano el joven vive en una habitación. No sale de allí porque sus padres no pueden controlar su agresividad.

Hasta 2019 estuvo asistiendo a un centro de día. Allí realizaba campamentos, viajes, compartía su tiempo con otros compañeros y era atendido por profesionales. Sin embargo, con el paso del tiempo su estado empeoró.

Cada vez se volvía más agresivo hasta que él mismo decidió no regresar al centro. Después de aquello estuvo un mes ingresado en una clínica privada, donde volvieron a regular su medicación. No sirvió de mucho porque tal y como explican sus padres volvió a no querer salir de casa y sufrió nuevos brotes de agresividad.

Cuatro años encerrado

Ahora ha dejado de hablar y vive en una habitación sin muebles, tan solo con un lavabo portátil y un colchón, porque rompe todo lo que encuentra a su alcance. Carmen y Paco le dan la medicación por la ventana, pero aseguran que no pueden más.

En enero de 2020 el matrimonio solicitó una plaza en una residencia pública a través de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Manises, pero dos años después esa plaza todavía no ha llegado. En un primer momento les comunicaron que había una disponible en Utiel, pero que iban a buscar otra más cerca.

Un mes después de aquella petición estalló la pandemia y el trámite se paralizó. En junio del año pasado volvieron a reclamar, pero el asunto se fue demorando hasta tal punto que están desesperados, necesitan la ayuda de profesionales para que trabajen con él y la conselleria sigue sin responder.