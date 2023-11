¿Jornada escolar continua o partida? Un experto analiza el debate tras la adopción del turno partido en Navarra

El Consejo Escolar de Navarra (CEN) ha aprobado la jornada escolar partida en todos los centros públicos para el curso 2024-2025. El Ejecutivo foral, a través de una nota de prensa, considera que la medida "prioriza los intereses, necesidades y características del alumnado". Francisco José Morales Yago, doctor en Ciencias de la Educación, analiza para la Newsletter de Antena 3 Noticias, la medida aprobada.

"Según sus defensores, su implantación -de la jornada continua- aumentaría el rendimiento académico y la motivación del alumnado, también evitaría conflictos escolares y mejoraría la convivencia", valora. Con 14 votos a favor, cuatro en contra de los sindicatos docentes y una abstención, el CEN acaba con la jornada continua en los centros de la Comunidad Foral. Sin embargo, aquellos centros que tengan la intención de aplicar una jornada distinta a esta podrán hacerlo concurriendo a la convocatoria de elección de jornada que el Departamento de Educación disponga para el próximo curso, dictada a lo largo de este año académico.

Debate en base al "interés personal"

Cientos de padres y madres protestaron hace unos días frente a la sede del Gobierno de Navarra contra la reforma. "El debate se ha basado más en criterios de interés personal por parte del colectivo del profesorado, PAS (Personal de Administración y Servicios) y en menor medida por las familias", considera Morales.

Considera que en ningún momento se ha puesto "el centro en el alumnado". Algunos estudios, en base a lo que asegura el informe del EsadEcPol de 2019 sobre 'cómo la pandemia está acelerando un modelo social y educativo regresivo', aseveran que el estudiante mejorael rendimiento académico con la jornada completa.

Pros y contras de la jornada partida

"Creo que es bueno espaciar los periodos de aprendizaje, se adapta mejor a los biorritmos de los niños y no da sensación de tanta rapidez", señala Francisco José Morales. El experto, que lleva investigando el la cuestión durante más de dos décadas, apunta que una de las fortalezas de la jornada partida es "más tiempo para organizarse, para hacer deberes y para estudiar dentro del propio centro".

Sin embargo, considera que el tiempo para realizar actividades extraescolares "se reduce" y ojo a este detalle que destaca: "habría más gastos de mantenimiento y personal". Uno de los grupos implicados en el debate sobre la jornada partida o continua en los colegios, además del profesorado, alumnado y familias, es el PAS (Personal de Administración y Servicios).

Morales dice que históricamente estas personas han "defendido" la jornada continua "para mejorar su horario laboral y comenzar antes para salir antes del trabajo". Por su parte, padres y madres han "estado divididas" porque dependen "de sus trabajos y lugares de residencia". Y los profesores "al completo" han luchado por la jornada continua "para mejorar sus condiciones laborales y de tiempo para otras aficiones o cuestiones familiares".

Una "oportunidad" que da este horario escolar que ha aplicado el CEN es que el "alumnado tiene más tiempo para socializarse y conocer a sus compañeros del centro".

El debate, según el doctor en Ciencias de la Educación, ha sido "en muchos casos muy desagradable" porque la mayoría de las autonomías "no han sido capaces de implantar una ley "y han dejado la elección" en manos de los Colegios Escolares de Centro.

"No es fácil una decisión acertada", dice. Por otro lado, explica que una aspecto positivo de la jornada continua es que "evita cuatro viajes al colegio" y "ahorra fuentes de energía". Como debilidades, asegura que "aumenta el cansancio del profesorado a partir de la quinta hora" y "el tiempo dedicado a las actividades extraescolares cuando los padres no pueden hacerse cargo de sus hijos". Como amenazas de este horario, aclara que "no se ha producido el aumento del rendimiento escolar esperado" y que está el "riesgo de que abuelos u otros familiares tengan que hacerse cargo de los niños, creándoles una obligación no elegida".

Muchos padres también protestaban en Navarra porque la jornada continua da la posibilidad de pasar más tiempo en casa cuando no tengan que trabajan en un turno matutino.