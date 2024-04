Jorge Sierras, médico de familia: "Es hora de dignificar esta especialidad, es injusto lo que se está haciendo"

Las cifras hablan por sí solas. Este año, por encima del anterior, son centenares las vacantes que han quedado desiertas en la especialidad de Medicina de Familia. Solo cuatro comunidades han cubierto todas las plazas y esto ha obligado a celebrar una ronda extraordinaria, este próximo miércoles, para cubrir el cupo.

El 97% de los lugares libres pertenecen a Medicina de Familia por eso encontrar a personas como Jorge Sieiro, ya doctor y con un puesto privilegiado tras haber completado el MIR, llama la atención. "Quedé entre los primeros 2.300 de España pero lo tenía claro desde el principio. Ser Médico de Familia es mi pasión, siento que es mi lugar".

Jorge es coruñés, fue el primero en elegir su puesto en la ciudad y el 40 de toda España en seleccionar la opción de Médico de Familia. "Había profesores que me decían que eran mejores otras especialidades, mis compañeros eligieron opciones muy diferentes pero… La Medicina de Familia es lo mejor", nos dice con entusiasmo.

No solo eso, este joven coruñés aspira a trabajar en el medio rural. "Me gustaría tratar con personas, no con enfermos. Hacer de nuestra relación algo familiar es mi máxima para los próximos año", dice.

Sanidad hace un segundo llamamiento MIR para las 459 vacantes en Familia

Familia ha dejado 459 plazas desiertas (el 18,4 % de las 2.492 convocadas, el máximo de toda la historia), frente a las 202 que se quedaron sin adjudicar en el primer llamamiento del año pasado; en Medicina Preventiva y Salud Pública quedan 12 vacantes, y en Medicina del Trabajo, 2.

A este alturas han quedado sin cubrir, en esta especialidad, 98 puestos en Cataluña, 81 en Castilla y León, 64 en Andalucía, 63 en Galicia y 61 en Extremadura. Les siguen, pero muy de lejos, Aragón (22); Baleares (19); La Rioja (17); Castilla-La Mancha (10); Asturias y Navarra (8 en cada una); País Vasco (6) y Murcia (1).

En Comunidad Valenciana no han quedado plazas libres en Medicina de Familia, pero sí 1 en Medicina Preventiva y Salud Pública, que donde más vacantes suma es en Castilla-La Mancha (4), Aragón y Castilla y León (2 en ambas) y Andalucía y Navarra (1).

"Es hora de dignificar esta especialidad, es injusto lo que se está haciendo con la Medicina de Familia. Deberíamos pensar en el buen trabajo que se hace en los pueblos y lo necesarios que somos", sentencia Jorge. Un nuevo médico con una brillante carrera por delante en un lugar, que conocerá en solo 14 días, al que llega para aportar todo lo aprendido durante este tiempo.

