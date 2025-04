Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, vivió 9 meses en Alcalá de Henares

No es extraño que Bergoglio, fiel admirador de la obra de San Ignacio de Loyola, eligiera Alcalá de Henares para terminar su última prueba de noviciado. En esta ciudad muy vinculada con el fundador de la Compañía de Jesús permaneció durante 9 meses, allí se alojó en la residencia de los jesuitas, en el actual Colegio San Ignacio de Loyola del actual barrio del Ensanche. En ese periodo de tiempo se formó en la última etapa como hermano, antes de su incorporación definitiva a la Compañía de Jesús. Ese periodo de Tercera Aprobación son momentos de oración, de estudio y de reflexión grupal, además también realizó labores de asistencia entre los más necesitados. Superado ese periodo, la Compañía de Jesús le invitó a hacer sus últimos votos. La renovación de los mismos votos de pobreza, castidad y obediencia emitidos al finalizar el Noviciado, añadiendo el famoso voto de “Obediencia al Papa” característico de los jesuitas.

Y aunque Bergoglio nunca visitó España siendo Papa, sí que estuvo como Cardenal y arzobispo de Buenos Aires.

Visita a Valencia

Fue en el verano de 2006 cuando el Papa Benedicto XVI se encontraba en la capital del Turia celebrando el V Encuentro Mundial de las Familias. Días antes se había producido el accidente de metro en Valencia donde fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. El entonces cardenal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio presidió una misa en la parroquia del Santo Ángel Custodio para los peregrinos que llegaron al encuentro internacional y que eran de habla hispana. Según algunos de los presentes en esa eucaristía, le recuerdan como una persona humilde y cercana.

Durante su 12 años de papado, el Papa Francisco no volvió más a nuestro país. Mostró su interés por realizar el camino de Santiago, pero nunca se materializó por sus problema de salud. También tuvo en mente visitar las Islas Canarias para ver de primera mano el problema de la inmigración. Tras un viaje llegó a declarar ¨ pienso un poco en esto, en ir a Canarias, porque allí está la situación con los migrantes que llegan del mar y querría estar cerca de los gobernantes y el pueblo canario”. Ayer mismo el obispo de Canarias, José Mazuelos, reconoció ¨que no ha venido por la enfermedad, nos tenía en el corazón y en su agenda¨. Pero a pesar de sus deseos, el Papa Francisco no pudo llegar a realizar esa visita tan deseada al pueblo canario.

