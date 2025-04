Javier Cercas analiza la figura del papa Francisco: "Ha cambiado muchas más cosas de las que parece"

Tras el fallecimiento del Papa Francisco, uno de los escritores más reconocidos de la literatura española, Javier Cercas, ha analizado la figura del Pontífice. Además, el escritor recientemente publicó su nuevo libro 'El loco de Dios en el fin del mundo' en el que recoge el testimonio de su encuentro con el santo padre.

"El loco de Dios es el papa Francisco porque es el primer papa que se llama Francisco, como Francisco de Asís, que se llamaba a sí mismo el loco de Dios", explica Cercas. "Y el fin del mundo es Mongolia. Este libro trata de un viaje a Mongolia, pero sobre todo de un viaje al Vaticano. Te puedo asegurar una cosa: Mongolia es un país muy exótico, pero el Vaticano es mucho más exótico".

Con su experiencia con Francisco y los cambios que se han realizado en su papado, Carcas considera que ha sido transformador: "De moderado no lo calificaría, la palabra 'revolucionario' puede sonar fuerte. Este hombre ha cambiado muchas más cosas de las que parece. No ha cambiado todo lo que quería, porque la Iglesia es una organización muy compleja, son dos mil años de historia, pero ha cambiado muchas cosas. Solo que el discurso religioso del Papa no aflora en los medios de comunicación".

El escritor destaca que el verdadero espíritu reformista de Francisco se arraiga en el Concilio Vaticano II, pero va aún más allá: "Si yo tuviera que decir en qué ha consistido la revolución de este Papa, diría que ha consistido en lo que ya estaba establecido en el Vaticano II. Es decir, en el retorno a la Iglesia primitiva. Eso es lo que ha buscado ante todo este Papa: el retorno a la Iglesia de Cristo. Lo que ha pretendido ante todo , y no ha conseguido, porque es imposible, es volver a la Iglesia de Cristo".

Sobre el incierto futuro de la Iglesia Católica tras la muerte del pontífice, Cercas se muestra prudente: "Eso no lo puede saber nadie. Yo solo diré que no creo que vaya a ser tan fácil una contrarrevolución. El 79% de los cardenales que van a elegir al Papa han sido elegidos por Francisco. Y los ha elegido porque él creía que estaban en su línea".

