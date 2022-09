Joaquín Moeckel, sobre la okupación: "No podemos convertir a los propietarios en consejerías de asuntos sociales"

Según los datos aportados por la Administración de Estado, desde 2018 se han incrementado hasta un 40% los casos de okupación. Al respecto, el abogado Joaquín Moeckel ha explicado que existen tres fenómeno: allanamiento, usurpación y los inquiokupas. "El allanamiento es más rápido de resolver. La usurpación ocurre cuando, a pesar de no ser la morada tuya, la propiedad privada es usurpada por alguien que no es el legitimo titular. Y la inkiokupación se da cuando el individuo entra en la propiedad con un título, como un contrato de arrendamiento, con apariencia de cierta solvencia y lo único que ha hecho es firmar el contrato. Se coloca y se okupa ahí y cuando termina el contrato o no se va o no paga la renta. En este punto llega el Gobierno protector de la pena grande y dice 'este señor es vulnerable' y así estamos, vulnerables toda la vida".

"La okupación es un fenómeno ilegal"

Moeckel ha advertido que actualmente "hay mucha gente que está tan desesperada con las leyes, que decide actuar por su cuenta. Dicen 'no te preocupes, me busco una empresa que me ayude'. Yo soy un particular que con el sudor de mi frente he pagado una vivienda, y lo que protege España es la propiedad privada, sea de quien sea: bancos, ricos, pobres...Si el Gobierno quiere ayudar al inquilino vulnerable que lo haga con una ayuda al alquiler o pagando el arrendamiento", ha matizado.

60.000 okupaciones por año

Recientemente, el legrado Javier Morillas ha confirmado que el número de okupaciones anuales en el país asciende a 60.000. Al respecto, Moeckel ha afirmado que dicha información "está sesgada". "Decirle a la ciudadanía que la okupación es residual es faltar a la realidad", ha criticado.

En este sentido se ha mostrado crítico con la actual ley: "No podemos convertir a los propietarios en consejerías de asuntos sociales. El señor vulnerable que vaya a la cola de servicios sociales", ha añadido.

¿Cuál es el procedimiento?

El abogado ha advertido que "en el fenómeno legislativo hace falta ser prudente porque legislar en caliente es muy peligroso. Habrá veces que exista un fenómeno de un propietario que se pase de frenada en los derechos del inquilinato. Por ejemplo, yo tengo una propiedad y como nos conocemos te la alquilo de palabra. Cuando me doy cuenta y pasan cinco meses me llega alguien que me da por el piso más y yo aprovechándome de que no tienes ningún documento también puedo abusar de ti. Por tanto, los procedimientos judiciales tienen que tener su filtro", ha subrayado.

En el caso de que nos okupen la vivienda, el letrado ha recomendado "ir por la vía penal si conozco a la persona y se trata de un caso de usurpación".