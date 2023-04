Isabel Ballester, violada por su ex cuando dormía con su hija: "De risa que reformen la ley en campaña electoral"

Las víctimas de los delincuentes a los que se les ha rebajado las penas o que han quedado en libertad con la Ley del 'solo sí es sí' están muy pendientes a lo que sucede este jueves en el pleno del Congreso de los Diputados. Allí se vota la reforma de la ley presentada por el PSOE el pasado mes de febrero. Previsiblemente, saldrá adelante pese al rechazo de Unidas Podemos y con los votos favorables del PP, que ha acordado con los socialistas la inclusión en el texto de varias enmiendas. En las Noticias de la Mañana hemos podido hablar con Isabel Ballester, a la que su expareja violó mientras dormía con su hija de cuatro años.

Que se produzca la reforma en plena campaña electoral me parece hasta de risa

Isabel. El sujeto. Para esta víctima, la reforma llega "muy tarde", pues "ya no pueden quitar los efectos provocados". Además, considera. Aunque desea que se aprueba ya la reforma, nos explica que "los efectos que han provocado son irreparables, todas las rebajas de condena que se han producido y las que quedan por producirse".

En el caso de Isabel, a su expareja le han rebajado siete años, algo que ya se ha producido: "le han restado lo que ha cumplido", de manera que "con siete años lleva más de media condena cumplida, por lo tanto podrá solicitar en breve algunos beneficios penitenciarios".

"Al principio me provocó mucha inseguridad"

Sientes mucha impotencia

La de Isabel, como la de tantas otras mujeres que han sido testigo de las rebajas de condena de sus agresores, es una situación complicada: "al principio, esta situación me ha costado, cuando me avisaron de que había solicitado la rebaja de condena me provocó mucha inseguridad", mientras que cuando tuvo la noticia de que se la habían concedido,, pues se trata de un momento que ya estaba cerrado "y vuelve a revivirse todo, y además le regalan dos años".

Una vez 'aceptado', la reapertura del dolor da paso a una aceptación de la situación, nos cuenta Isabel, "tienes que aceptar la situación, no puedes vivir sin aceptar esa situación porque al final somos nosotras las que tenemos que seguir". A pesar de ello, es complicado pues "ves el escenario y el panorama que se ha provocado por una irresponsabilidad, por no haber visto bien las cosas, por no haber mirado todo antes de publicarla...". Concluye considerando que "la justicia ha actuado conforme a una ley y a mi no me ha fallado la justicia, pata mi la justicia escuchó la verdad, sentenció e incluso tenía una sentencia firme".