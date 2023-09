Investigan al torero Esaú Fernández por agresión sexual a una menor

El torero Esaú Fernández está siendo investigado por una agresión sexual a una menor de 16 años. El Juzgado de Instrucción Número 2 de Toledo le imputa como presunto autor de delitos contra la libertad sexual. Además, las autoridades detuvieron al torero cuando la madre de la menor lo denunció. Fue arrestado el pasado 16 de agosto por tres delitos de agresión sexual y puesto en libertad provisional con medidas cautelares tras su declaración.

Fuentes de la investigación han confirmado a EFE que la supuesta agresión sexual se produjo el pasado 2 de julio de 2022. Asimismo, el 8 de septiembre la madre de la chica denunció al diestro otra vez por un delito de quebramiento de la medida cautelar por no respetar la orden de alejamiento a la menor. Tras ello, Fernández declaró como investigado, pero no como detenido.

Negó las acusaciones

El torero Esaú Fernández está casado desde 2018 con la cantaora flamenca toledana María Toledo, nominada en varias ocasiones a los Grammy Latinos. Tienen un hijo en común nacido en el Hospital Universitario de la capital castellano-manchega en diciembre de 2022.

Tras ser preguntado por este caso y por la detención, dijo al diario 'ABC' a principios de septiembre que: "En la vida uno tiene enemigos, pero me resulta patético que digan este tipo de acusaciones siendo mentira. Esto es una gran mentira, son acusaciones muy graves hacia mi persona y esto me resulta patético. Como tener que hablar, no tengo nada de qué hablar".