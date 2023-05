Investigan "con toda la contundencia" la muerte de la joven de Gijón tras un supuesto caso de acoso escolar

Este sábado conocíamos la noticia del hallazgo del cuerpo de Claudia González Álvarez, una joven de 20 años que desapareció el pasado viernes de su domicilio de Gijón, en el cerro de Santa Catalina. En sus redes sociales, había dejado escrita una denuncia acerca de la situación de acoso que habría sufrido durante su etapa en el colegio, algo que hacía pensar en un posible suicidio. El presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, ha manifestado que el Principado va a abrir una investigación sobre lo sucedido, que se realizará "con toda la contundencia".

Barbón insistía, además, en la necesidad de "no mirar para otro lado" y denunciar cualquier caso de acoso escolar, después de conocer las últimas noticias que relacionarían el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven con un caso de acoso. Incide también en llamar a una "reflexión conjunta" de la sociedad sobre este tipo de problemas y en que "hay que reforzar los protocolos", puesto que si no se cortan esas actitudes la situación puede "desembocar en tragedia".

La joven había dejado una carta

Claudia había dejado una carta escrita a mano antes de desaparecer, en la que aseguraba que había sido víctima de acoso escolar por parte de la promoción de "estudiantes de 2002 del Colegio La Asunción de Gijón". "Queridos acosadores: Sabéis quienes sois, soy yo, Claudia, 'Ratatui'", comienza diciendo Claudia en esta dura carta, que continua: "espero que todos y cada uno de vosotros sepáis el daño que vuestras acciones han hecho. Habéis cogido a una niña de alta autoestima y de altas capacidades y la habéis machacado hasta el punto de no salir de la cama en años y de llevarla al suicidio".

En la carta, deja entrever que las personas que le habrían hecho bullying serían de círculos conocidos o con bastante presencia en internet: "Me da igual que seáis hijos de famosos, que tengáis más de 10.000 seguidores en redes sociales o que os victimicéis. DAIS ASCO", sentenciaba.

"Buscar fórmulas" ante el acoso escolar

Barbón aboga por "buscar fórmulas" ante el acosos escolar pues "si la barrera de los centros educativos no sirve porque no visualizan, no son capaces de localizar o, en algunos casos, porque no lo quieren localizar" es necesario que se habiliten "otros medios a través de otros recursos que permitan actuar". El presidente confesaba que el fallecimiento de la joven le dejaba con "mal cuerpo" y "muchísima decepción", "tristeza" y "cabreo", un sentimiento "colectivo" de la ciudadanía, porque "no puede ser que por un acoso una persona pierda la vida".