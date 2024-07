Invasión de caravanas en las costas: "No solo ocupan las zonas de playa, también llegan al centro de la ciudad"

Cada vez son más los que deciden acampar y dormir sobre ruedas. Este furor por las campers lo sienten sobre todo los destinos de costa. Son muchos extranjeros, pero también van creciendo los nacionales. Se instalan en los espacios más privilegiados de la ciudad, en primera linea de playa. Defienden que así tienen mucha libertad para estar en el mar mientras comes, cocinas, o estás tumbado en el colchón.

El problema es que no todas cumplen con las normas. Cada ayuntamiento tiene su propia ordenanza y en concreto en Cangas de Morrazo, un municipio de Pontevedra (Galicia) aquellos que aparcan en zona de red natura de su costa podrían tener multas que van desde los 200 hasta los 5.000 euros. Como en muchos municipios, todavía no tienen una ordenanza legalizada, y el ayuntamiento ha optado por señalizar las zonas prohibidas de aparcamiento para este tipo de turismos, aunque estas señales, en muchas ocasiones, pasan desapercibidas por estos turistas.

"No solo están ocupando toda la zona de playa, si no que también han llegado hasta el centro de la ciudad"

En Cangas de Mozarra hay una población total de 26.487 habitantes y en verano este número se triplica. Los vecinos se quejan y están hartos de no poder aparcar. También de la suciedad que dejan y de cómo invaden todo el espacio, no solo para aparcar, si no también para montar sus mesas, sillas y toldos. Los vecinos se sienten acorralados en sus propias ciudades. Las denuncias se disparan y a la Policía Local se le dispara el trabajo. "No solo están ocupando toda la zona de playa, si no que también han llegado hasta el centro de la ciudad", sentencia Alberto Agulla, jefe de la Policía Local de Cangas de Morrazo.

Ante una legislación que unos consideran ajustada y otros algo laxa en su cumplimiento, han comenzado a proliferar hasta adueñarse de todos los rincones de la costa de la Península. Otros municipios como Santa Pola (Comunidad Valenciana), llevan también años buscando soluciones al problema.

