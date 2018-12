Un grupo de submarinistas ha instalado un árbol biodegradable a 30 metros de profundidad en la localidad de El Rosario, en Tenerife.

A falta de una semana para el 25 de diciembre ya no hay un lugar donde no encontremos un árbol de Navidad. A este no le faltan ni las tradicionales bolas ni los gorros de Papá Noel.

Para su construcción no se han empleado plásticos por lo que el árbol es respetuoso con el medio ambiente.