Inquietud ante el aumento de los delitos de odio contra la comunidad LGTBI en España

Hace unos días asistimos a una brutal agresión contra una persona trans. Ocurrió en Barcelona, más concretamente en el metro y ante la mirada atónita de los pasajeros, pero episodios como este se repiten por todo nuestro país...

"Me dieron dos puñetazos que me dieron en la cara y en el labio", comenta una de las víctimas de este tipo de violencia. "Yo, por favor que parara que no me puedo defender", comenta otra desde la provincia de Cádiz. "Después del botellazo, tiró la botella al suelo", confesó una tercera persona agredida en Galicia. Son algunos testimonios de la violencia que sufre el colectivo LGTBI.

El trabajo, el vecindario, incluso la escuela son escenario del acoso y las agresiones

"Es en el puesto de trabajo, es con sus vecinos, o con su entorno más cercano es donde se están dando más los casos de discriminación, bien sea con insultos e incluso llegando a las agresiones físicas", declara Raúl García Esteban de COGAM.

"Nos está llegando el insulto, la LGTBFOBIA, en el mundo laboral, se puede encubrir con despidos y también nos llegan las agresiones. Agresiones en la calle, de noche y sin olvidarnos del acoso escolar que sufren los menores en los entornos escolares", denuncia Uge Sangil de FELGTBI+.

Aumentan significativamente los "delitos de odio"

"Cosas que eran impensables hace escasamente cinco años, a día de hoy nos las encontramos en las aulas, como por ejemplo, escritos en la pizarra, insultando a los compañeros y compañeras LGTB, cosas ya os digo que eran impensables hace cinco años", comenta Carlos Vela de COGAM.

España es el segundo país del mundo con un mayor porcentaje de personas que reconocen formar parte del colectivo LGTBI. También es uno de los lugares donde más se respetan sus derechos. Sin embargo, al igual que pasa en otros lugares del mundo, aquí también se están produciendo retrocesos. En España las agresiones homófobas han aumentado 68% con respecto al año pasado.

Educación desde la infancia es el mejor antídoto contra la intolerancia

"Estamos pidendo que se respeten los derechos Humanos. Para ello, educación, formación, pedagogía, persuadir", concluye Uge Sangil, coordinadora de FELGTBI+.

¿El objetivo? una sociedad diversa y respetuosa con todos.