Iniciativa solidaria para ayudar a la familia afectada por el incendio de un piso en Huelva

Dos muertos y un bebé en estado crítico en un aparatoso incendio en Huelva

Los dos fallecidos, un chico de 15 años y su hermana de 24, en el incendio de un piso en Huelva, han sido enterrados esta mañana. De todos los afectados por el incendio permanecen ingresados el bebé, de apenas 15 días, en la UCI en estado crítico, y su abuela y madre de los fallecidos, también con graves quemaduras. El resto de los ingresados, otros seis, fueron dados de alta en la tarde de ayer.

En la vivienda convivían tres generaciones de una misma familia, los abuelos, padres y nietos, hasta 11 personas, que "se han quedado sin nada", con todos sus enseres completamente arrasados por las llamas. Por eso, desde la Asociación de vecinos Virgen del Pilar piden ayuda "para la familia que ha sufrido el incendio la mañana del 7 de enero". "Necesitan ropa para todos los miembros talla M y L de adulto y de niños (varones) de 2 años y 9 meses también y una adolescente de unos 16 años de talla S y calzado (ahora mismo no sabemos los números), mantas, toallas, productos de higiene, alimentos, enseres para la casa, sábanas, ollas, sartenes, platos, en definitiva todo lo necesario para vivir, y todo lo que penséis que puedan necesitar" añade la Asociación en un comunicado.

Está previsto que las donaciones se recojan en la misma sede de la asociación en horario de mañana y tarde.

Mientras tanto, los Bomberos siguen investigando las causas del fuego, que se originó en el salón de la vivienda, y muy probablemente de un brasero que prendió una falda camilla.

"No nos esperábamos tantas víctimas dentro" reconocen los bomberos

Ante el terrible desenlace, vecinos de la barriada se concentraron ayer por la tarde para protestar por la instalación de una pasarela a la que achacan la dificultad del acceso a los bomberos. Sostienen que retrasó las tareas de extinción del fuego. Sin embargo, desde el Ayuntamiento defienden que desde que se recibió el aviso del fuego hasta la llegada de los efectivos al lugar pasaron apenas seis minutos. "El servicio no hubiera sido diferente hubiera o no estado la pasarela" dice un bombero aunque "no nos esperábamos tantas víctimas dentro… Es normal que haya personas pero no esperábamos tantas" reconocen y aseguran que hicieron "todo lo hemos podido".