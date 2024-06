El informe pericial confirma que el edificio del incendio de Campanar podría ser rehabilitado

Casi 4 meses después del incendio de Campanar, llega una noticia que alivia a sus propietarios: No hay un daño estructural importante que impida su rehabilitación. Es el informe del peritaje de la empresa Intemac, que confirma que no hay daños graves que puedan frenar una futura reforma integral.

Han sido los dueños de las viviendas los que, bajo el paraguas de la asociación que han creado (APRIOCAM), han contratado a expertos que analicen minuciosamente sus viviendas.

Pepe Mas Grau, Representante de APRIOCAM, ha atendido esta mañana a un equipo de Antena3Noticias y ha explicado cómo han llevado a cabo el estudio: "Se ha realizado catas de todas las plantas, de todo aquello que consideran pilares básicos de la estructura. Se han sometido a una presión altísima, más de la que recibirían en condiciones normales, y eso nos da la seguridad que el hormigón no se agrieta o se rompe. Hemos tardado unas 3 semanas en recibir los resultados".

Una respuesta fehaciente, según los vecinos, que devuelve tranquilidad a la mayoría de afectados: "Es como si hubiéramos abierto ya el portal de Poeta Rafael Alberti. Esto nos supone una alegría inmensa. Es un primer paso, aunque todavía queda mucho por hacer". Aun así la preocupación sobre cómo asumir todos los costes es constante: "Ahora tenemos que ver si con el seguro comunitario, además de los seguros privativos, podemos hacer frente, sino tenemos que tirar de donaciones". Aseguran que son demasiados gastos: "Hemos pagado muchas cosas, el servicio de tasación, otro para las negociaciones con los seguros. Desde luego, un edificio de esta envergadura lleva su coste, estamos en esa fase. Toda ayuda es buena, siguiéndonos por Instagram o de cualquier tipo".

Hasta que puedan volver a sus hogares, la mayoría ha buscado un piso de alquiler: "Hay un porcentaje alto que sigue en las viviendas de Zafranar. En esta zona los alquileres han subido mucho, están carísimos y hay falta de viviendas. Nosotros nos hemos ido a otro barrio".

Pero más allá de las ayudas que necesitan ahora, quieren agradecer toda la solidaridad que han recibido hasta el momento. También las aportadas por la Generalitat y Ayuntamiento de Valencia: "Sigo emocionándome cuando vengo aquí, es imposible no hacerlo, de verdad quiero insistir en esto, en agradecer todas las ayudas de las autoridades valencianas así como también todas las aportaciones de la gente".

Los expertos calculan que podrían tardar en rehabilitarlo alrededor de 18 meses

Luis Sendra, decano en funciones del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana (COACV) nos ha explicado esta mañana los detalles de una rehabilitación integral de un edificio. Frente a la estructura de la finca afectada hemos entrevistado a este Arquitecto para conocer qué supone los resultados de este informe:

- El informe pericial confirma que se puede rehabilitar ¿Qué factores determinan que pueda ser así?

- Se tiene en cuenta el estado general de la estructura como por ejemplo vigas, pilares, forjados... Eso no quiere decir que no haya elementos puntuales que se tengan que reforzar.

- ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuándo podría estar acabada la obra?

- Primero el informe, esto acorta los tiempos. Una vez redactado el proyecto de rehabilitación del edificio, se traslada al Ayuntamiento para buscar la concesión de la licencia. Una vez obtenida, empezará todo el proceso, calcule que podría tardar entre 18 o 20 meses, aunque todo dependerá de cuándo se contrate la empresa.

- ¿Cuál sería el coste?

- Estaría sometido a las decisiones de los propietarios, calidades, acabados, etc. Hasta que no se tengan los presupuestos no se puede aclarar. Hablamos de varios millones de euros, por la envergadura del edificio.

- Rehabilitar este edificio, ¿entraña una dificultad mayor que otro proceso de este tipo?

- Una vez garantizada que la estructura y los elementos portantes se pueden rehabilitar, quiere decir que es como cualquier otro edificio vacío que hubiese que recuperar. La configuración volumétrica no puede variar, pero sí las condiciones, calidades, etc.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com