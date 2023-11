Incredulidad en Lora del Río (Sevilla) por el color de lo que sale del grifo: "Es peor que el café"

Lora del Río (Sevilla) suena a pueblo de mucha agua. Y la tiene, pero tan mala calidad que hasta la Junta de Andalucía tuvo que decretar una alerta sanitaria debido a su elevado nivel de manganeso y se ha visto obligada a declararla no apta para el consumo. Así ocurrió el pasado 27 de octubre y, a día de hoy, todo sigue igual.

Esto suele ocurrir especialmente en los veranos que han venido precedidos de un largo periodo de sequía. Y aunque ha llovido un poco, el alivio no llega a los grifos de las casas, sino algo mucho peor: un líquido oscuro y cargado que bien podría parecerse al café, aunque haya sido algo puntual.

Según el Ayuntamiento, la intensa turbiedad del agua, como se aprecia en un vídeo, se ha debido a un caso concreto y muy localizado del pueblo a consecuencia de una avería. "Peor que el café, que al menos huele bien; esto es asqueroso, es agua densa, no puedes ver ni tu propio dedo al otro lado del vaso", asegura indignado un vecino afectado. "No vale para nada, tenemos que traer agua de otros sitios hasta para lavarnos", se lamenta otro.

Agua que parece café

Y es que en ese vídeo, elaborado por un loreño, se puede observar con claridad que el agua que sale del grifo es lo más parecido a un café solo. Deja de verse el blanco fondo del lavabo conforme se va llenando. Insalubre y tercermundista.

La oposición en el Ayuntamiento apunta directamente al alcalde como responsable por "saberlo 22 días antes de la alerta y no avisar", afirma Francisco Carrasco (PSOE). "Tenemos una depuradora obsoleta que no es capaz de decantar todo el agua que necesita el pueblo y no se hacen inversiones porque la gestión estaba privatizada", apostilla. Por todo ello van a solicitar la dimisión del actual regidor popular, Antonio Enamorado.

Un pantano al borde de la muerte

Desde al Ayuntamiento indican que el pantano que abastece a la localidad está al 15% de su capacidad y por ello envía más lodo. Además, el sistema de tuberías no es el adecuado porque transporta más sedimento aún al tratarse de materiales de fibrocemento y fundición.

La inversión municipal para la mejora de la red de abastecimiento y tratamiento del agua asciende a 200.000 euros y hay proyectadas otras actuaciones para la sustitución de tuberías, por lo que se incrementará el gasto en arreglos y nuevas infraestructuras.