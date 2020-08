Incertidumbre entre los padres y madres por la falta de un protocolo nacional en la vuelta al colegio por el coronavirus

Muchos padres se quejan de que, a un mes de la vuelta de sus hijos al colegio, aún no saben cómo va a ser ese regreso a las aulas. Tampoco los maestros han recibido información.

La vuelta del curso escolar presencial en septiembre es "irrenunciable", en palabras de la ministra de Educación, Isabel Celáa, pero ni padres ni maestros saben cómo va a ser la vuelta al cole porque todavía no hay un plan coordinado frente al coronavirus.

La última vez que la ministra de Educación se reunió con los consejeros de las comunidades autónomas fue el 11 de junio. En estos momentos, muchos están de vacaciones y no está previsto que se vean hasta la última semana de agosto.

"No sabemos si vamos a necesitar uniforme, libros o tablets. Esto es inviable para una familia y más para una familia numerosa, ni conciliación, ni vuelta al colegio, ni teletrabajo. No podemos organizar nada", asegura una madre. "No tenemos nada más que recomendaciones, tenemos 17 sistemas distintos de poder empezar el curso", asegura Pedro Caballero, de la Asociación de Padres CONCAPA.

Hasta el momento, lo único seguro es que en la vuelta al colegio habrá mascarillas y litros de gel desinfectante. El Ministerio de Educación publicó, el pasado de mes de junio, una guía de recomendaciones que en la práctica solo son consejos y no obligaciones. Según el Gobierno, las comunidades autónomas serán las encargadas de aplicar sus propios criterios de seguridad frente al coronavirus.

"Todas esas instrucciones las tiene que ir uno trasladando y adaptando a la realidad de su centro", explica Javier Imbroda, Consejero de Educación en Andalucía. En esta comunidad autónoma, la responsabilidad de como abrir será de cada colegio.

Los padres reconocen que siente incertidumbre y miedo: "Es una barbaridad meter a los alumnos, tal y como lo están planteando, en una habitación pequeña con la ratio que hay, es una barbaridad", afirma Olga Amado, portavoz de la asociación 'Ampas en pie'.