El incendio de un patinete eléctrico provoca 17 heridos leves en un piso en Madrid

De nuevo, un patinete se vuelve a incendiar. Esta vez ha ocurrido en una vivienda situada en los bajos del edificio de un barrio del Madrid. Cuando llegaron los bomberos el fuego ya había calcinado la vivienda y según David Ramos, Jefe de guardia Bomberos del Ayuntamiento de Madrid ¨se han encontrado una gran columna de humo que se ha propagado en toda la vertical del edificio¨. Las llamas provocaron una gran humareda, por lo que tuvieron que evacuar los vecinos de la planta baja y -1 y confinar a los de los pisos más altos. El SAMUR instaló un puesto de campaña donde pudo atender a los vecinos afectados. En total 17 de ellos resultaron heridos leves por inhalación de humo, y tres de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital.

Cuando los bomberos consiguieron extinguir el fuego y ventilar el edificio los vecinos pudieron regresar a sus casas. Los investigadores ahora se centran en saber porqué comenzó a arder la batería de litio del patinete.

¿Por qué se incendian las baterías de litio?

Son baterías que almacenan mucha energía en poco espacio. Cuando esa energía se libera de forma incontrolada, genera calor, que puede convertir ciertos componentes internos de la batería en gases inflamables y tóxicos.

Recomendaciones de cómo cargar un patinete

Por eso los bomberos insisten en no ponerlo en carga toda la noche y hacerlo en una zona ventilada. Es aconsejable recargar el patinete lo más alejado posible de objetos inflamables que puedan arder con facilidad o que faciliten la propagación del fuego por toda la casa. Además de no modificar la batería y repararlo en lugares homologados por el fabricante. Usar el cargador que trae de fabrica y no aquellos de carga rápida que prometen cargarlos en menos tiempo pero que pueden ser letales. Comprobar que la batería no ha sido dañada ni golpeada. Detener la carga del patinete si hay ruidos, olores o la batería se calienta anormalmente. Tenga siempre a mano un extintor de polvo y en caso de humo y llamas, llame al departamento de bomberos al 112 y abandone el edificio.

Durante el invierno hay que evitar cargar la batería si está a muy baja temperatura, se aconseje hacerlo entre 15-25ºC. En verano, es más habitual que la batería se recaliente por las altas temperaturas por lo que habrá que esperar a que se enfríe la realizar la carga.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com