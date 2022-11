La Iglesia reabre la investigación a un profesor del Opus por presuntos abusos sexuales en colegio de Bizkaia

La Iglesia ha reabierto una investigación interna sobre el caso de abusos sexuales por parte de un profesor a un alumno del Colegio del Opus Gaztelueta de Leioa, en Bizkaia.

El Vaticano, concretamente el cardenal jesuita Luis Francisco Ladaria, en una primera investigación llevada a cabo en 2015 dictaminó que los abusos denunciados no estaban probados. Por ello, decidió archivar la causa y solicitó reponer "el buen nombre" del docente, que estaba a la espera de juicio. Dos años más tarde, en 2017, la justicia declaró al profesor de la orden Gaztelueta culpable de abusos sexuales continuados, entre 2008 y 2010, al alumno. Sin embargo, el Tribunal Supremo decidió rebajar la pena a dos años de cárcel, lo que evitó su ingreso en prisión.

Ahora, a instancias de la familia de la víctima, el Papa Francisco ha instado la reapertura de la investigación. En esta ocasión, será llevada a cabo por el obispo de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué Huerto, y una comisión formada por otros tres especialistas en derecho canónico.

El padre de la víctima, tras conocer la reapertura de la investigación en la Iglesia, ha celebrado la noticia y ha asegurado que la primera investigación estuvo "viciada de raíz".

"Ahora, el Papa ha decidido darle el enfoque correcto, ya que no fue un asunto juzgado canónicamente, porque no hubo ningún juicio, sino una investigación", ha asegurado tras añadir que espera que la resolución "no se demore mucho, porque ya hay una condena en firme de la Justicia ordinaria". Asimismo, ha pedido que se "reprenda la actitud del Opus Dei, que sigue faltando al respeto e incitando al odio hacia una víctima de pederastia" y que se restaure el "buen nombre de la víctima y no el del verdugo".

La reapertura tiene como objetivo "depurar responsabilidades"

Además, el padre del menor abusado sexualmente por este docente ha mostrado su esperanza de que se le notifique formalmente la decisión que se adopte en el futuro y ha asegurado que el Vaticano "tendrá la oportunidad de depurar responsabilidades y valorar si en la primera investigación se actuó conforme a derecho o si se actuó de una forma totalmente tramposa, que es mi opinión"

Por otro lado, el actual obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha asegurado que la reapertura de la investigación canónica tiene como objetivo tanto depurar responsabilidades como "ayudar a sanar heridas producidas".