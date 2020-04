Ideas para celebrar la Semana Santa durante el confinamiento por el coronavirus

La Semana Santa 2020 comenzó con el Domingo de Ramos. Sin embargo, la situación de pandemia por el coronavirus hará que estas fechas se celebren de una forma muy distinta otros años.

Las medidas de confinamiento por el estado de alarma en España debido al coronavirus han obligado a la población a quedarse en sus casas, y a cancelar los actos religiosos y procesiones alrededor del país. No obstante, el aislamiento no tiene por qué impedir celebraciones alternativas. Consulta a continuación te damos algunas ideas para celebrar la Semana Santa 2020 durante el confinamiento por el coronavirus.

Horario de vacaciones durante la Semana Santa 2020

Puede que estas últimas semanas de confinamiento por el coronavirus nos hayamos acostumbrado a nuevos horarios, pero la Semana Santa, sobre todo para los más pequeños, es sinónimo de vacaciones y seguro que desde el colegio ya no les mandarán deberes, por ello no pasará nada porque durante unos días les dejes dormir un poco más o jugar.

Manualidades de Semana Santa

Son muchas las manualidades sobre la Semana Santa que puedes realizar, sobre todo si tienes niños en casa. Por ejemplo, decorar huevos de Pascua.

Taller de cocina para preparar recetas de semana santa

Podemos aprovechar estos días para cocinar recetas tradicionales de Semana Santa como torrijas, roscos, buñuelos, flores fritas o bacalao.

Procesiones caseras

Aunque no podremos asistir a las tradicionales procesiones por el coronavirus, no significa que no podamos coger la imagen de nuestro santo o la virgen a la que adoremos, nos disfracemos, y le dediquemos un divertido paso en casa.

Celebra la Semana Santa con toda la familia

Las nuevas tecnologías te ofrecen la oportunidad de estar cerca de tus seres queridos gracias a las videollamadas durante la Semana Santa 2020.