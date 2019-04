La huelga de Metro en Barcelona ha tenido un seguimiento del 98%, según los sindicatos

PRESENTADA UNA NUEVA PROPUESTA PARA EVITAR MÁS PAROS

Los sindicatos han cifrado el seguimiento de la huelga de Metro en Barcelona en un 98%, aunque no hay cifras del Ayuntamiento para contrastarlo. No obstante, Ada Colau ha afirmado que el paro no ha afectado al Mobile World Congress. Por su parte, el Comité ha presentado una nueva propuesta en el departamento de Trabajo de la Generalitat para evitar tener que convocar más huelgas.