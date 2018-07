Los hoteles ofrecen menús exclusivos y glamurosas fiestas para despedir el año

Hoteles de toda España ofrecen variadas opciones para recibir el Año Nuevo entre glamourosas fiestas que incluyen menús especiales, cotillones, orquestas y bailes exclusivos con unos precios que oscilan entre los 200 y los 700 euros por persona.



Muchos hoteles incluso ofrecen, por un módico precio, el brunch del mediodía del día siguiente para que la celebración sea completa. Las expectativas en general son buenas y la mayoría de los hoteles prevé trabajar con todas sus mesas ocupadas.



Para hoteles como el madrileño Ritz la crisis no existe y quienes deseen pasar en sus instalaciones en Fin de Año tienen que ir preparando un presupuesto de 720 euros por persona con cubierto y cotillón para despedir el año con un auténtico 'Festín de Babette'.



El hotel apuesta en esta época de crisis por una "Nochevieja al estilo francés", y su director, Christian Tavelli, asegura encontrarse "ante el reto de convertir la Cena de gala de Nochevieja en una experiencia inolvidable".



La sede española de una de las cadenas hoteleras más exclusivas del mundo recurrirá al séptimo arte para los fastos de despedida del año. En las dependencias goyescas del Ritz se servirá la cena de gala cinematográfica: blinis con Caviar Per Sé con nata agria, falso consomé de tortuga, hojaldre de codorniz con trufa negra, lomo de lubina, solomillo de cebón Rossini.



Una experiencia gastronómica de primer nivel y socialmente responsable ya que una parte del menú navideño se donará al proyecto social Conturegalo de la Fundación Dalma.



Por su parte, este Fin de Año el Hotel InterContinental se ha inspirado en el pintor Sorolla para la realización de sus tradicionales galas de Navidad, de forma que algunas de sus obras más representativas ponen título a los seis eventos gastronómicos que se podrán degustar.



Específicamente en la cena de gala de Nochevieja (31 de diciembre) se servirá 'Fifth Avenue' y para el brunch de Año Nuevo (1 de enero) se servirá 'Tomando el Té en el jardín'.



Sin alojamiento, la gala de Nochevieja y Cotillón tendrá un precio 425 euros para adultos y 120 euros para niños. El cotillón de Nochevieja tiene un precio de 125 euros, mientras que el Brunch de Año Nuevo tiene un precio de 120 euros para adultos y 50 euros para niños.



La música swing de los años 30 de Tributo a Grappelli invadirá los salones palaciegos del hotel AC Santo Mauro y ambientará una cena destinada a los sibaritas más animados.



El menú del chef Carlos Posadas combina propuestas clásicas como el consomé al jerez y trufa negra, el rodaballo salvaje o las ya famosas espirales de foie y membrillo junto a recetas más exóticas como el ceviche de zamburiñas y Frutos Secos con un precio de 290 euros más IVA.



En The Westin Palace también darán la bienvenida a una de las fiestas más glamourosa y cosmopolita de Madrid. La gran cúpula de cristal ha sido engalanada para la ocasión, y el equipo del hotel se ha volcado para crear un espectáculo gastronómico y visual que convertirá la última noche del año en inolvidable.



La fiesta arrancará con la orquesta 'Estrella', que ofrecerá un amplio repertorio de música nacional e internacional. Tras las uvas de la suerte, llegará el momento del DJ 'Fernandisco'.



Toño Pérez, chef español de reconocido prestigio internacional y premiado con dos estrellas Michelin ha diseñado una propuesta gastronómica en siete pasos. Se trata de un menú lleno de sorpresas organolépticas, armonizado a través del color, y que estará acompañado de lavinos de Bodegas Herederos Marqués de Riscal. La cena de gala que incluye cotillón tiene un precio de 545 euros y la fiesta (barra libre y champán) de 220 euros.



Por su parte, el Hotel Villa Magna invitará a sus clientes a celebrar la fiesta de Año Nuevo disfrutando de los exclusivos menús gastronómicos de su equipo de chefs.



El paquete de Nochevieja incluye estancia de lujo en habitación Deluxe, cena de gala, desayuno gourmet, detalles de bienvenida como botella de champagne y dulces navideños por un precio desde 950 euros en habitación Deluxe más IVA.

Y por último, lejos de la capital de España, se puede también disfrutar de la Nochevieja bajo el cielo de las Islas Canarias de la mano de la propuesta del 'Gran Hotel Atlantis Bahía Real'.



Un establecimiento de súper lujo ubicado en el norte de Fuerteventura que celebrará el fin de año con una gala de sorpresas y de experiencias sofisticadas. El hotel tiene una promoción especial que incluye cuatro noches de alojamiento y entradas a su famoso Spa Bahía Vital.



Y el lujo asiático en la península se puede encontrar en el Hotel Barceló Asia Gardens que ofrece la magia y la tradición de la China Imperial en plena Costa Blanca.



Por un precio de 717 euros se pueden disfrutar de dos noches de alojamiento con desayuno, cóctel de bienvenida con música en vivo, gran cena de Fin de Año con amenización y temática china, gran fiesta de Fin de Año con música en vivo, barra libre y DJ. Además, para los más pequeños de la casa, el hotel ofrece diferentes actividades y menús especialmente pensados para ellos.