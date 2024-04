Sin casas ni ayudas después de tres años del volcán de La Palma: "No estamos dispuestos a perder mi casa"

El próximo 19 de septiembre se cumplirán tres años de la erupción del volcán de La Palma. Durante 85 días estuvo expulsando lava. El fuego arrasó más de 1.300 viviendas y 370 hectáreas de cultivo. Aún hoy, muchos vecinos no han recibido las ayudas prometidas. De los más de 7.000 desalojados, algunos siguen viviendo en hoteles y en las casas contenedores.

Son imágenes difíciles de olvidar: la lava avanzando y llevándose por delante viviendas, cultivos, edificaciones… Bajo esas coladas, estaba la casa de Amanda. Su imagen dio la vuelta al mundo al convertirse en protagonista de una fotografía premiada con un Pulitzer, del fotoperiodista Emilio Moneratti.

Una boca volcánica se abría en la puerta de su vivienda en la zona de Las Manchas y quedó prácticamente sepultada bajo la ceniza. Dos años y medio después de aquel 19 de septiembre de 2023, Amanda y su familia siguen si ayudas.

"Nos dieron una vivienda provisional, pero no nos dejan acceder a la nuestra", dice Amanda. "Solicitamos al ayuntamiento permiso para retirar las cenizas y que nos adapten una antigua carretera, porque sin maquinaria y sin acceso, como comprenderán, no se puede hacer nada. Las dos solicitudes están paradas en el ayuntamiento y la respuesta que nos han dado es que no han tenido tiempo de gestionarlo". Amanda quiere acceder hasta su vivienda, para ver si puede recuperarla. "Lo que no sé llevó el volcán se lo llevará el tiempo. Y nosotros no estamos dispuestos a perder mi casa", recalca emocionada esta vecina de Las Manchas.

El volcán se llevó más de 1.300 viviendas y dejó a más de 2.000 personas sin hogar. Como Juan Fernando, que aún lucha por recuperar la ilusión que dejó atrás. Su vivienda quedó sepultada bajo la lava de Todoque, un pueblo que desapareció por completo del mapa.

"Nos sentimos olvidados. No hemos sido tratados a la altura de esta catástrofe", apunta Juan Fernando.

Todavía hay vecinos viviendo en las casas modulares y de madera. Y 16 personas continúan en hoteles. Dos años y medio del volcán y las heridas siguen abiertas en La Palma.

Las coladas de lava y la ceniza

Es muy difícil determinar con exactitud la cantidad del volumen de lava que emitió el volcán, pero los primeros cálculos basados en seguimientos de los datos de los satélites indican que al menos fueron 159 millones de metros cúbicos.

Los flujos de lava se fueron moviendo de diferentes maneras y fueron creando una zona conocida como "malpaís", que se caracteriza por una superficie muy irregular. En algunos lugares, el frente de los flujos alcanzó decenas de metros de altura, cambiando completamente el paisaje de la Isla Bonita para siempre.

Estas coladas de lava fueron llegando al mar y formaron un "delta de lava" que, en las Islas Canarias, se les denomina “fajanas”. La fajana que se creó alcanzó una extensión de unas 43 hectáreas, aumentando así la superficie de la isla.

La erupción del volcán de Cumbre Vieja fue una de las erupciones más importantes de los últimos siglos en las islas Canarias, y la más larga en la isla de La Palma desde que existen registros históricos.

