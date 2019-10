Horóscopo de hoy, viernes 11 de octubre: Todos los signos del zodiaco

PISCIS

SALUD:

Cambia un poco tus hábitos en las comidas. Procura llevar un orden y no te saltes los horarios a la ligera.

DINERO:

Intenta ahorrar un poco para poder disfrutar luego de las vacaciones, ya que, sin darte cuenta, gastas demasiado en caprichos tontos.

AMOR:

Una fiesta familiar te llevará a reunirte con la gente que quieres. Olvida los rencores y verás como todo vuelve a la normalidad.

ACUARIO

SALUD:

Cierto estado de melancolía y apatía te hace estar un poco triste, pero te creces enseguida. Intenta salir más y diviertete.

DINERO:

Una boda alterará tu economía e incluso tendrás que gastar más de lo que esperas. No te preocupes, te lo puede permitir.

AMOR:

Confía en tu pareja y no estés siempre a la defensiva y con ganas de bronca, porque luego te sientes culpable.

CAPRICORNIO

SALUD:

Dolores en las articulaciones que aliviarás con alguna fricción o masaje. Si sales de juerga o asistes a una boda, no hagas excesos.

DINERO:

Buen momento para hablar con la persona que puede ayudarte a prosperar. No dudes en pedir una solución de lo que te angustia.

AMOR:

Intenta ser más romántica y piensa que con mimos puedes conseguir lo que quieras. No debes pensar que tu pareja está celosa.

SAGITARIO

SALUD:

Estás fuerte, pero no hagas excesos. Las prisas no son buenas y podrías caerte en tu casa, ten mucho cuidado.

DINERO:

No cambies de trabajo y piensa en lo que puedes perder. Los pagos que tienes entre manos los podrás hacer sin necesidad de agobios.

AMOR:

La persona que puede atraerte no te hace mucho caso. No te fíes mucho de los amigos puedes sufrir un desengaño.

ESCORPIO

SALUD:

Te sientes bien y parece que en tu entorno te envidian. Dormir mejor y cuidar tu físico te hará sentirte en forma. No abuses del azúcar.

DINERO:

Puedes tener suerte al llevar adelante un proyecto que tienes desde hace tiempo. Lo nuevo que firmes será un éxito y tendrá futuro.

AMOR:

Te volcarás en ayudar a la familia e incluso harás las paces con alguien con el que estás un poco distante.

LIBRA

SALUD:

Te recuperarás de los pequeños problemas y tu ánimo estará más alto. Incluso tendrás ganas de arreglarte más.

DINERO:

Paga todo lo que debas antes de meterte en más deudas. En tu entorno laboral, notarás que despiertas envidia, ten cuidado.

AMOR:

Necesitas más pasión en tu vida amorosa. Te mueres por hacer una locura y estás en el momento preciso para vivir una aventura.

VIRGO

SALUD:

Si hace tiempo que no acudes a la consulta de un oculista, deberías hacerlo, ya que, sin darte cuenta, fuerzas la vista.

DINERO:

Si tienes un nuevo trabajo, debes tener mucha paciencia. No quieras llevar todo el control del dinero y evita discutir por los gastos.

AMOR:

Tendrás todo el apoyo de tu pareja en estos momentos en los que estás sin ningún tipo de animo. Intenta demostrar tu cariño.

LEO

SALUD:

Las alergias puede seguir fastidiándote y te afectarán a los ojos, por lo que tendrás molestias. No debes parar los posibles tratamientos.

DINERO:

No te valorarán por tu trabajo, pero tienes suerte personal, ya que te harán una oferta, que no debes dejar pasar.

AMOR:

Tienes todo a tu favor para ligar, pero procura no hacer daño a terceras personas. No prometas lo que sabes que no cumplirás.

CÁNCER

SALUD:

Ten cuidado con el hígado y la vesícula. No comas ciertas cosas, que, aunque te gustan, sabes que te sientan mal.

DINERO:

No dejes dinero sin firmar papeles o sin testigos porque te costaría recuperarlo. Fuera de tu ciudad podrías tener suerte en el azar.

AMOR:

Llevas una vida amorosa aburrida. No haces nada por cambiarla y tampoco te decides a tomar una determinación. Habla claro.

GÉMINIS

SALUD:

Riesgo de padecer un pequeño catarro que te afecte a la nariz y garganta. Deberías tomar vitamina C para estar más fuerte.

DINERO:

Tus ingresos no mejoran, pero, si te sabes administrar, saldrás adelante. Una vieja amistad te propondrá un negocio, pero ten cuidado.

AMOR:

Aguantas todo por cariño y parece que, aunque discutas, las cosas no cambiarán en tu intimidad. Intenta hablar claro y mejoralo.

TAURO

SALUD:

Si has adelgazado debes cuidar tu piel más que nunca y hacerte un tratamiento de belleza. Te harás unos análisis por simple aprensión.

DINERO:

Habla claro en tu trabajo y ten cuidado con lo que firmas. La familia no te ayudará a salir de un problema, económico, pero sí un amigo.

AMOR:

Mejora la relación con tu pareja y perdona los pequeños fallos que cometa. Recibirás la llamada de un amigo al que hace tiempo no ves.

ARIES

SALUD:

Tu aparato digestivo se ve afectado por tus nervios. Evita cenar demasiado. Y procura hacer ejercicio porque estás echando tripa.

DINERO:

Si tienes la idea de vender o comprar una casa, la operación puede costarte algo de tiempo, pero todo saldrá bien y será un buen negocio.

AMOR:

Puede que consigas que la persona que te gusta se decida a decírtelo, pero tienes que tener claro lo que puede complicarse tu vida.