Horóscopo diario con todos los signos del zodiaco. Consulta cómo te va a ir hoy viernes 4 de octubre de 2019 en el dinero, la salud y el amor. Tu horóscopo de hoy para todos los signos.

PISCIS

SALUD

Tendrás dolores articulares en piernas y brazos que se aliviarán con masajes. Ten cuidado con las cosas frías, siempre te perjudican.

DINERO

El trabajo continúa sin problemas y es bueno renovar un poco tu imagen. El color verde puede darte mucha suerte.

AMOR

Las relaciones esporádicas casi nunca acaban bien y te complican la vida. Ten cuidado con engañar o mentir a quien te quiere de verdad.

ACUARIO

SALUD

Riesgo de laringitis por desabrigarte por la noche. Pon remedio haciendo gárgaras y anudando un pañuelo en tu garganta.

DINERO

Dialoga con la gente que trabaja contigo. Si tienes idea de vender algo, se te dará muy bien. Tus amigos te ayudarán en tu economía.

AMOR

No te niegues a tener una relación, porque en el fondo necesitas mucho amor. No te obsesiones con las relaciones del pasado.

CAPRICORNIO

SALUD

Últimamente no duermes lo que deberías. Las ojeras cada vez son más evidentes. Aprovechar todo lo que puedas para descansar.

DINERO

Deja de preocuparte tanto por el salario que tienes. Es cierto que tú te mereces más, pero no desesperes, pronto cambia esta situación.

AMOR

Ya es hora de que te decidas: o sigues con tu pareja o decides hacer borrón y cuenta nueva. Tienes una persona esperando.

SAGITARIO

SALUD

Si llevas mucho tiempo proponiéndote cuidarte más y no lo consigues, échale voluntad y empieza desde hoy. Haz más ejercicio.

DINERO

Parece que por fin este mes vas a tener la subida salarial que tanto deseabas, necesitas y te mereces. Nuevas puertas se abren.

AMOR

Si tu pareja desea salir y a ti te apetece más estar en casa, haz un esfuerzo y salir, los dos necesitáis un respiro.

ESCORPIO

SALUD

Tienes que acudir sin falta al gimnasio o no conseguirás quitarte esos kilos de más. No es fácil, pero lo lograrás.

DINERO

Si llevas mucho tiempo preparándote para ese puesto que tanto deseas, estás de suerte, a partir de ahora, no tendrás que preocuparte.

AMOR

Si te gusta que se preocupen de ti, ten en cuenta que a los demás, les gusta lo mismo, piensa más en tu pareja, lo necesita.

LIBRA

SALUD

Te preocupas demasiado por tu trabajo y debes saber que tu salud es lo primero. Mejora tu alimentación o el estomago te molestará.

DINERO

Deja de despilfarrar tanto en compras innecesarias, puedes pasar por un momento que lo necesites y no lo tengas. Controla los gastos.

AMOR

Si tu pareja se niega a que tengáis el hijo que tú tanto deseas,hazle comprender la ilusión que a ti te hace e internar llegar a un acuerdo.

VIRGO

SALUD

Deja de tomar tantos cafés.Es cierto los necesitas para poder afrontar el día,pero no debes pasarte,los nervios los tienes a flor de piel.

DINERO

En el trabajo, de momento no habrá ningún cambio. Si te gustan los juegos de azar, parece que esta semana es la tuya.

AMOR

Debes encerrarte menos en tu relación. Está bien que estéis junto, pero no olvides que tus amigos, necesitan verte de vez en cuando.

LEO

SALUD

Te pasas el día sin moverte. Ahora ha llegado la hora de que empieces a hacer un poco de deporte y mejorar tu alimentación.

DINERO

Es posible que no te valoren lo que te mereces en tu trabajo. Tranquilízate porque pronto va a llegar el premio a tu excelente labor.

AMOR

Si no tienes pareja, prepárate porque esta semana vas a conocer a alguien especial, que te hará cambiar de idea.

CANCER

SALUD

Los cambios de temperaturas no te sentías demasiado bien, puedes resfriarte. No uses remedios caseros y acude al médico.

DINERO

Tendrás una excelente relación con tus compañeros. Estáis muy compenetrados y eso es lo que os hace obtener tan buenos resultados.

AMOR

Si tu pareja no se preocupa de tus problemas, habla seriamente sobre tu situación, o de lo contrario esto puede llegar a su fin.

GEMINIS

SALUD

No te encuentras muy bien de la espalda, procura descansar y lo mejor será que acudas cuanto antes a un buen masajista.

DINERO

Te preocupas demasiado por tu nivel económico. Recuerda que el dinero no da la felicidad. Las inversiones están a tu favor.

AMOR

Hace ya tiempo que estás buscando una relación seria. No te preocupes, está por aparecer alguien especial y con mucha seriedad.

TAURO

SALUD

Ahora es el momento ideal para pedir cita con tu médico. Seguramente necesites tomar vitaminas que te den más fuerza.

DINERO

Es hora de que empieces a buscar un trabajo. No solamente por el dinero que éste te pueda dar, sino como un aliciente en tu vida.

AMOR

Tienes que evitar por todos los medio que vuestra relación se convierta en pura rutina y la opción de cambio la tienes en tu mano.

ARIES

SALUD

Cuidado con los virus que producen problemas de estómago. Para evitarlos, ten mucho cuidado con lo que comes fuera de casa.

DINERO

Si tu jefe te hace la vida imposible, tranquilízate. Una oferta que llevas esperando desde hace tiempo, te llega ahora.

AMOR

Llega el momento de planear las vacaciones de verano, habla con tu pareja y buscar un lugar muy romántico.