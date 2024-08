Un hombre muere en Girona tras realizar un ritual de magia negra con gallinas decapitadas

En la playa de Palamós, Girona, un hombre ha muerto tras realizar un ritual de magia negra en el que ha decapitado a varias gallinas. La víctima, que no presentaba ningún signo de violencia, comenzó a sentirse indispuesta nada más terminar el ritual.

Los Mossos d'Esquadra están investigando los hechos, que ocurrieron a las 5:15 horas de la madrugada del domingo 4 de agosto, por la zona de la Cala Fosca. La víctima perpetró los hechos ante la mirada de su mujer y sus dos hijas, que le reprochaban sus actos.

La mujer alertó a los servicios de emergencia después de que su marido perdiese la consciencia tras sentirse indispuesto después del funeral. Al llegar al lugar de los hechos, los mossos se encontraron con una grotesca escena: numerosas gallinas decapitadas estaban esparcidas por la arena.

Sin embargo, el hombre no se encontraba allí, ya que se dirigió hacia una zona de rocas antes de perder la consciencia para escapar de las críticas proferidas por sus familiares. Cuando los agentes llegaron al lugar, no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

La principal hipótesis señala que el motivo de la muerte reside en que la víctima ingirió alguna sustancia, que todavía se desconoce, durante el ritual. Las autoridades descartan por el momento que se trate de un caso criminal.

Según la información proporcionada por los Mossos d'Esquadra, el caso está pendiente de autopsia. Además, comunicaron que desconocen el ritual que estaba practicando el hombre, así como los motivos que le impulsaron a hacerlo.

Los agentes han confirmado que no se abrirán denuncias por maltrato animal o por cuestiones de salud pública contra las hijas o la mujer de la víctima, debido a que no participaron de forma activa en el ritual ni en las acciones perpetradas por el fallecido.

Magia negra

La decapitación de animales, sobre todo aves, forma parte de los ritos de esoterismo y magia negra. Estas prácticas están muy arraigadas en países de África y de Latinoamérica.

Grecy Pérez, doctora en Antropología, Universidad La Laguna, explicó que en los rituales se sacrifican con más frecuencia aves debido a que son más baratas que las cabras o los chivos.

A su vez, Pérez aclaró que los cuerpos de los animales se dejan esparcidos por diferentes puntos debido a que son ofrendas a diferentes deidades. En el caso de hacer una ofrenda a Yemayá, madre de todos los seres vivos, la reina del amor por excelencia y la dueña de los 7 mares, tendrías que dejar los cuerpos cerca de la costa.

Finalmente, Pérez esclareció que en algunos rituales es inevitable realizar algún sacrificio debido a que requieren sangre, destacando especialmente los de iniciación. En el caso en el que no uses sangre en un ritual que la demande, estarías engañando a la persona que desea iniciarse en la religión al hacer un rito que no está completo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com