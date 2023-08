Un hombre intenta matar a una mujer ahogándola en la playa de la Pineda, Tarragona

Un hombre ha intentado matar a una mujer en la playa de la Pineda, en Vilaseca (Tarragona). El agresor intentó ahogarla. Afortunadamente, la mujer fue socorrida y el hombre detenido. Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil. Todo ocurrió el domingo en torno a las 18:00 horas.

Cuando ambos estaban en el agua, el hombre cogió a la mujer del pelo y empezó a sumergir su cabeza para ahogarla. Mientras la ahogaba se adentraba cada vez más en el mar. Sin embargo, la víctima consiguió pedir ayuda y la Policía Local de Vilaseca detuvo al agresor.

La mujer tuvo que ser trasladada al Hospital Santa Tecla. No presentaba lesiones graves pero si de haber forcejeado. Los implicados no son pareja ni hay efectividad entre ambos, por lo que las autoridades no lo tratan como un caso de violencia de género. La mujer es una brasileña de 52 años y el detenido un español de 48 años.

Muertes por ahogamientos en España

Las cifras de muertes por ahogamiento son estremecedoras, desde el 1 de enero ya han fallecido más de 250 personas por este motivo en España. Este 2023 está siendo un terrible en cuanto ahogamientos. Los siete primeros meses del año han sido los peores en cuanto a fallecimientos por ahogamiento no intencional en las playas y piscinas españolas desde 2018, según los datos aportados por el Informe Nacional de Ahogamientos (INA), que elabora la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.

Los ahogamientos son la tercera causa de muerte por factor externo más común en España. Solo en el mes de julio, se produjeron 79 muertes por este motivo. Si comparamos los datos del mes pasado con los de julio de 2022, la cifra de fallecidos se ha reducido en tres. No obstante, si ampliamos la horquilla de tiempo a lo que va de año, se ha producido un aumento del 12,66% en comparación con el año pasado, lo que equivale a 28 víctimas mortales más.