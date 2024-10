Un hombre compra en AliExpress y lo que le llega es una multa de 800 euros de la Guardia Civil

AliExpress es uno de los comercios con mayor demanda y usuarios que vende todo tipo de productos. Si por algo es conocida la plataforma de Alibaba Group es por vender productos mucho más baratos de lo que estamos acostumbrados.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en plataformas como AliExpress o Temu se pueden encontrar objetos que cuentan con prohibiciones en España. Entre ellos se encuentran pistolas o navajas automáticas. En caso de comprarlas podría llegar a ser un problema a la hora de entrar al país y pasar por aduanas.

Es el caso de SoyHeisenberg, un usuario de 'Forocoches' que ha compartido en el foro su experiencia tras comprar un producto prohibido en España por AliExpress. Se trata de una navaja automática que le habría costado menos de 20 euros. Asegura que al compró porque colecciona este tipo de objetos.

Cuando le llegó el paquete, al abrirlo no encontró su compra, sino una multa. "Me ha llamado el cartero a la puerta de casa y me he llevado la sorpresa más grande del mes", afirmó. El usuario explica que recibió una "multa de la Guardia Civil de aduanas por haber comprado un arma prohibida".

Armas prohibidas en España

En la multa aparecía que el importe total era de 800 euros, de 400 euros si lo abonaba en los primeros 15 días. La multa tiene origen en el Real Decreto 137/1993 sobre armas, que prohíbe la compra y tenencia de navajas automáticas en España, salvo excepciones muy específicas. La Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 refuerza estas restricciones, estableciendo que las navajas con una hoja superior a 11 centímetros sean automáticas o no, también están prohibidas.

El hecho de que la hoja de la navaja midiese menos de 11 centímetros, que es el límite legal para declarar cualquier arma blanca de este tipo como ilegal, no fue impedimento para que la Guardia Civil la confiscase e iniciase el proceso sancionador de carácter administrativo.

También están prohibidas aquellas armas de fuego resultado de la modificación o fabricación de otras armas de fuego y cuyo modelo o prototipo no está autorizado. También aquellas armas de fuego largas de cañones recortados o las que tengan dispositivos especiales para alojar pistolas u otras armas.

Las pistolas o revólveres que lleven adaptado un culatín tampoco están permitidos, así como aquellas armas de fuego simuladas bajo la apariencia de otro objeto. Tampoco son legales las armas de fuego, de aire u otro gas comprimido, reales o simuladas, combinadas con armas blancas.

