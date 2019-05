Un hombre apuñala a su expareja en una plaza de Salamanca

Un hombre, de unos 50 años, que había disfrutado de un permiso carcelario y no había regresado al centro penitenciario de Topas donde estaba internado, ha sido detenido este jueves como supuesto autor de apuñalar a su expareja en el tórax en una plaza de la ciudad de Salamanca.

Según han informado fuentes policiales, el suceso ha ocurrido en torno a las 15.30 horas en la plaza del Poeta Claudio Rodríguez de la capital. Los agentes recibieron la alerta de que una mujer, de unos 45 años, había recibido dos puñaladas en el pecho con un cuchillo de grandes dimensiones, por parte de su expareja, con la que, al parecer, se encontraba sentada en un banco.

El arrestado había disfrutado de un permiso carcelario y no había regresado a la prisión salmantina de Topas, donde cumple condena aunque no por delito de violencia machista. No consta que el detenido tuviera antecedentes por violencia machista, ni existía orden de alejamiento, ni denuncias previas.

Los servicios sanitarios han atendido a la mujer en el lugar de la agresión y, posteriormente, la han trasladado en estado grave al Complejo Asistencial, donde permanece ingresada al presentar heridas de arma blanca y hematomas. La colaboración ciudadana ha permitido que la Policía haya detenido al supuesto agresor, al que ha trasladado a dependencias policiales, donde permanecerá hasta que pase a disposición judicial.