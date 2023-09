La historia del 'Spiderman de Santako', un héroe anónimo que lanza telarañas de alegría

Si usted pasea por Santa Coloma de Gramanet ('Santako', para algunos vecinos) quizás tenga la suerte de cruzarse con el mismísimo Spiderman. Un héroe cuya identidad es un misterio y que provoca la locura colectiva cada vez que aparece con su traje.

Esta es la historia de superación de un joven estudiante de 20 años que, desde su guarida secreta, sale varias veces a la semana a ayudar a sus vecinos. Nos cuenta que todo empezó cuando su padre falleció y descubrió que con su traje hacía feliz a la gente de su alrededor.

Su objetivo es "ir trayendo alegría" porque, tal y como asegura ante las cámaras de Antena 3, "la gente se acaba apagando, se entristece" y su intención es "repartir alegría, porque falta bastante".

Recorremos 'SantaKo' con Spiderman

Pasear junto a él es una locura, es un auténtico ídolo de masas. Trepa en cualquier rincón, lucha contra el mal y se fotografía con todo aquel que se lo pide. Se define como un héroe con un superpoder sencillo pero vital porque dice que no puede levantar un autobús, pero sí "levantar sonrisas".

Su identidad es un secreto para todos, pero confiesa que es estudiante, sufrió bullying y solo quiere ayudar a los demás. Por eso tiene claro que transmitir felicidad es una terapia para él.

Este Peter Parker tiene unos 7-8 trajes de Spiderman y no se ha quedado en casa durante la ola de calor. Dice que para superarla solo ha necesitado "fuerza mental".

No le veremos columpiándose entre rascacielos, pero sí lanzando telarañas de cariño, no solo entre los más pequeños, porque los adultos no paran de fotografiarse junto a él.

Atrapados en sus redes quedan todos los que se cruzan con Spiderman. Un héroe anónimo, al que ya muchos quieren ver como pregonero de la Fiesta de Santa Coloma. Él nos recuerda que "un gran poder conlleva una gran responsabilidad".