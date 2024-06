El hermano de Sergio, el joven atropellado en San Sebastián de los Reyes: "El hijo de puta que te mató no era buena persona"

El sábado fue una jornada fatídica en San Sebastián de los Reyes, Madrid. El día amanecía con la noticia de la muerte de un joven de 24 años, Sergio, tras un atropello intencionadoen el aparcamiento de un conocido centro comercial de la zona. Ahora, su hermano ha compartido un emotivo mensaje en las redes sociales. Tras lo ocurrido, el Grupo VI de Homicidios abrió una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se dio el atropello mortal e intentar dar con el o los posibles autores del homicidio. Sergio fue atropellado hasta en tres ocasiones.

Tal y como confirmaron fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el joven de 24 años presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, un trauma torácico y varios politraumatismos.

"Eras la mejor persona que he conocido y conoceré jamás"

La localidad madrileña continúa en shock, pero uno de los mensajes más emotivos tras el terrible suceso ha sido el del hermano de Sergio a través de las redes sociales y recogido por 'El Mundo': "Nunca te escuché una mala palabra, nunca discutías, nunca te enfadabas. Hasta perdonaste lo imperdonable porque sólo eras amor y la inmensa cantidad de gente que te ha venido a despedir lo confirma... 'Todo tiene su lado bueno', nos decías, pero nos dejas tan pronto que no sé donde encontrarlo. Un día me dijiste: 'La gente es buena'. El hijo de puta que te mató no lo era, pero tú sí, tú eras la mejor persona que he conocido y conoceré jamás. Todo bondad y alegría".

El conductor se ha entregado en comisaría

El conductor que arrolló supuestamente con su coche al joven hasta la muerte el sábado se ha entregado en la comisaría más cercana de la Policía Nacional.

Los hechos tuvieron lugar, en concreto, a las 6:00 horas de la mañana del sábado 1 de junio en el aparcamiento de un centro comercial. Varios testigos han explicado que fue un vehículo BMW X1 de color gris oscuro el que pasó por encima en varias ocasiones a Sergio, vecino de la zona, hasta que huyó del lugar dejando el cuerpo sin vida del joven.

Hasta el lugar se personaron efectivos de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes, que empezaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero los sanitarios del Summa 112 tan solo pudieron certificar su muerte.

El Ayuntamiento de Sanse pone "todos" sus recursos a disposición judicial

El concejal de Seguridad, Fiestas, Turismo, Parques y Jardines, Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Carlos Bolarín, lamentó el atropello mortal del joven tras conocer la noticia, a la vez que han puesto a disposición judicial "todos" sus recursos.

"No podemos mirar hacia otro lado. Desde el Ayuntamiento somos conocedores de lo ocurrido", expresó el edil en sus redes sociales, donde mandaban sus condolencias a la familia del fallecido. Según ha expresado en la publicación, el Consistorio no se pronunciará de manera pública al respecto con tal de "facilitar la investigación".

