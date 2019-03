El hermano de la enferma de ébola: "Mi hermana estaba con la mosca detrás de la oreja"

El primer diagnóstico que recibió la auxiliar de enfermería fue el de una gripe, pero su hermano dice que cuando habló con ella le "dio a entender que pensaba que era más que una gripe".

Preguntado por las polémicas declaraciones del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, sobre que su hermana "había mentido". Ramón Romero afirmó que "esto es escurrir el bulto hacia mi hermana". Ramón admite que "es posible que haya tenido algún fallo, pero detrás de esto hay más gente". Además añadió que "cuando se ha traído a estos dos religiosos se sabía lo que podía pasar".

Ramón Romero no ha querido dar información sobre el estado de salud de su hermana porque "de eso ella no quiere hablar", pero sí ha afirmado que él ha tenido problemas en el trabajo, aunque no ha profundizado más en el tema.