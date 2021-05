La hermana de Manuela Chavero, ante el presunto asesino: "Nos has destrozado la vida, lo vas a pagar"

Hoy se ha reconstruido el crimen de Manuel Chavero, la vecina de la localidad de Monesterio, en Badajoz. El detenido y principal sospechoso por la muerte de la mujer de 42 años ha sido llevado por los agentes a su casa y al lugar donde apareció el cuerpo de la víctima. La hermana de Manuela Chavero se ha encarado con el presunto asesino: "Dí la verdad, lo vas a pagar, dí la verdad" ha gritado durante la reconstrucción del asesinato.

Asesinato de Manuela Chavero

El 5 julio de 2016 Manuel Chavero desaparecía en Monesterio, Badajoz, 4 años después se encontraba su cuerpo y Eugenio Delgado, un vecino de la localidad era señalado como responsable del crimen de la vecina de Monasterio.

Hoy, la UCO ha llevado a cabo la reconstrucción del crimen de Manuela Chavero en sus distinto escenarios. El programa Espejo Público, de Antena 3 Noticias ha sido testigo del careo del presunto asesino y la hermana de la víctima. "Lo vas a pagar, di la verdad. Eres un canalla. Nos has destrozado la vida, has destrozado la vida a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Eso no se hace canalla" ha gritado la hermana de Manuela Chavero desde la distancia.

A las 9 de la mañana la comisión judicial, encabezada por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Zafra, Badajoz, se ha dado cita en la calle Cerezo de Monasterio donde Manuela Chavero enviaba algún mensaje desde su casa la madrugada del 5 de julio de 2016.

Ha sido la 4ª reconstrucción de la muerte de Manuela Chavero que ha finalizado en torno a las 14:00 de la tarde, después de cerca de 5 horas en las que el único detenido por el caso, Eugenio Delgado, ha sido trasladado a su domicilio, donde pudo fallecer la mujer, y a la finca en la que apareció enterrada.