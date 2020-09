El detenido por el crimen de Manuela Chavero intentó incriminar a un vecino: "Fui la última persona que habló con ella"

Nacho Abad ha desvelado en Espejo Público que el detenido por el crimen de Manuela Chavero no robaba señales de tráfico como se ha publicado, sino que robaba los guardarraíles de las carreteras "para construir un cercado para sus animales".

Asimismo, en la investigación de la UCO durante cuatro años ha habido varios sospechosos más, entre ellos el exmarido de Manuela Chavero y luego un joven de la localidad que no dijo la verdad a la Guardia Civil sobre lo que hizo aquella noche en Monesterio (Badajoz).

"Para mí es un alivio"

Así ha explicado Abraham a Espejo Público cómo vivió el proceso: "Para mí supone un alivio porque se ha demostrado que era inocente. Teniendo un culpable estoy mucho más tranquilo. Es muy duro para la familia, pero dentro de lo malo se puede sacar algo bueno. Que pague sus años en la cárcel".

"Sospechaban de mí porque fui la última persona que habló con ella y a raíz de eso también me quiso incriminar porque dice que me vio con una camiseta naranja; la cual yo llevaba en ese momento, pero no estoy tan seguro de que me viese. Tal vez me vio en otro sitio y se inventó eso para incriminarme a mí y él hacer una vida más normal", cuenta Abraham.

"Tenía una relación de amistad con encuentros fortuitos y poco más. No hablábamos de cosas personales, era una relación diferente como la que puedo tener con cualquier otro amigo", ha señalado sobre su relación con Marta Chavero.

"Que no vea la luz del sol"

En cuanto a su relación con Eugenio, el asesino confeso: "Lo conozco desde el instituto. Era un chico diferente, muy niño. No se le vía maldad, era muy nervioso. No me lo esperaba, aunque tampoco me extrañaba". Su mensaje para él: "Lo peor. Que no vea la luz del sol ni a través de una ventana".

Prisión provisional y sin fianza para el asesino confeso de Manuela Chavero.