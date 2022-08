Herido de gravedad un paciente del Hospital Can Ruti en Barcelona tras originarse fuego en su habitación

Las llamas no nos dejan descansar este verano, pero no solo en los incendios del exterior, sino también en interior. De este modo, un paciente del hospital conocido como Can Ruti, ha sido atendido hoy con heridas graves tras sufrir un incendio en su habitación del hospital.

El centro, llamado Hospital Germans Trias en la ciudad de Badalona, declaró un incendio en la décima planta del hospital en la mañana de este viernes, tras incendiarse una de las habitaciones.

Desde el cuerpo de Bombers de la Generalitat explican a Europa Press que el aviso lo han recibido entorno a las 11:30 de la mañana y que, en ese momento, se desplazaron hasta el lugar de los hechos con cinco dotaciones.

Del mismo modo, fuentes del hospital donde se ha declarado el fuego aseguran que "no se han producido más heridos ni afectaciones a las infraestructuras del hospital", a pesar de que no descartan que el comienzo del fuego se produjera por causas técnicas.

Más incendios en edificios

Hace poco más de una semana, otro incendio en un edificio de la ciudad de Madrid dejaba una fallecida. Se trataba de una mujer de 64 años que murió debido a un incendio que se provocó durante la madrugada en su vivienda, en el número 8 de la calle La Reina de África, en el barrio de Vallecas (Madrid).

Los efectivos lograron extinguir las llamas desde el interior de la vivienda, aunque no pudieron hacer nada por la víctima, la cual hallaron carbonizada en su cama

No todos los casos llegan a ser tan extremos, pero siempre son muy preocupantes. Otro de los casos que se siguen de cerca es el de los vecinos desalojados por el incendio en Sant Adrià de Besòs, los cuales creen que una okupa del inmueble fue la responsable de las llamas en el edificio. Según los vecinos del municipio catalán, el inmueble lleva más de cinco años ocupado y según parece, había gran cantidad de material inflamable.