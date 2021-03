No hay casos de encefalitis en personas ya vacunadas de coronavirus en la Región de Murcia

Casi un año después de la pandemia, seguimos detectando multitud de bulos en redes sociales con el cometido de alertar a la sociedad, ahora durante el periodo de vacunación en España. Una publicación engañosa se está viralizando a través de diferentes grupos de Telegram. El titular "en exclusiva" señala que "ocultan varios casos de encefalitis post-vacunal ingresados en UCIs de Murcia".

Antena 3 Noticias ha contactado con el Colegio de Médicos de Murcia. Desde este organismo nos han facilitado la correción y retracto del artículo que contiene esta información falsa y se sigue viralizando en redes sociales.

"No puedo asegurar la verosimilitud de la información que difundí ni defenderla frente a los cargos públicos y entidades que la desmienten". Son las palabras del propio autor del artículo inicial. Además, recalca su "firme intención de no volver a divulgar información sobre la que no pueda disponer de la documentación acreditativa que la demuestre irrefutablemente o resulte ilícita su divulgación".

A día de hoy, según las fuentes consultadas por Verifica A3N, no ha habido casos de encefalitis en pacientes vacunados contra la Covid-19 en la región de Murcia.

