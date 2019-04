Hallan un segundo cadáver entre los escombros del edificio de Tenerife

Los servicios de emergencia han rescatado entre los escombros del edificio de apartamentos que se derrumbó ayer en la localidad tinerfeña de Los Cristianos el cuerpo sin vida de una mujer, por lo que ya son dos las víctimas mortales de este siniestro.

Al parecer, se trata de una mujer de mediana edad y, según informa el servicio de urgencias 112, el cuerpo fue localizado sobre la 04:45 horas de hoy y media hora más tarde, a la 05:15 horas, pudo ser extraído de entre los escombros.

Este es el segundo cuerpo que se recupera tras el derrumbe del edificio en el que residían 28 inquilinos, de los que ocho permanecen sin ser localizados. El primer cuerpo fue recuperado en la tarde de ayer y también se trataba de una mujer.

Además, cuatro de las personas incluidas en la lista de "no localizadas" han sido encontradas en buen estado y no estaban en el edificio en el momento en que se vino abajo, ha informado el Ayuntamiento de Arona. La lista de personas no localizadas se reduce ahora a siete, si bien el Ayuntamiento incluye en la misma a las dos mujeres fallecidas debido a que no se han identificado.

Las cuatro personas que ya han sido localizadas fueron contactadas por el operativo de seguridad y emergencias en colaboración con el servicio de asistencia a las familias, habilitado en el Centro Cultural de Los Cristianos.

Veintidós de las familias están realojadas en hoteles y cámping del municipio y veinte se han trasladado a viviendas de familiares. El centro de coordinación continúa operativo desde la sede de la Policía Local del Centro Cultural de Los Cristianos, mientras los equipos de rescate y de estabilización continúan trabajando entre los escombros.

La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, se ha desplazado a Los Cristianos para seguir el desarrollo del suceso, y para esta tarde se ha anunciado la presencia del ministro de Defensa, Pedro Morenés, y del presidente canario, Fernando Clavijo.

El derrumbe del inmueble de cinco plantas se produjo a las 09:30 horas de ayer por causas que aún se desconocen. Los servicios de rescate han trabajado durante toda la noche en busca de posibles víctimas, labor que se ha visto apoyada por varias unidades caninas adiestradas en este tipo de siniestros.

Este dispositivo lo forman unas 200 personas de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales de Arona y Adeje, Policía Canaria, Unidad Militar de Emergencias, Servicio de Urgencias Canario, Bomberos y Cruz Roja, entre otros. Además se ha habilitado un servicio de atención a las familias con un grupo de psicológicos, Cruz Roja y una decena de traductores.