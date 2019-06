Hallan el cuerpo de una mujer embarazada en su casa de Xátiva

Una mujer embarazada y de nacionalidad rumana ha aparecido muerta esta tarde en su domicilio de Xátiva y, según los primeros indicios, podría haber sido degollada. Fuentes de la investigación han indicado que ha sido la propia pareja de la mujer, un hombre de nacionalidad española, quien ha alertado a la Policía Local de los hechos, si bien de momento no se ha detenido a ninguna persona.

Las mismas fuentes han precisado que la llamada alertando del suceso se ha producido a las 16.10 horas y han precisado que, si bien en un momento tan temprano de la investigación no se descarta ninguna hipótesis, el compañero sentimental de la fallecida no se encuentra detenido porque no se han apreciado indicios que apunten a su participación en los hechos.

La pareja sentimental de la mujer estaba trabajando cuando ocurrieron los hechos. Fuentes de la investigación han indicado que las primeras gestiones policiales parecen confirmar la versión del hombre, según la cual habría encontrado a su pareja fallecida al llegar a casa del trabajo.

Las mismas fuentes han resaltado que la pareja de la fallecida está colaborando con los investigadores y que, por el momento, no se ha detenido aún a ninguna persona en relación con estos hechos. Si bien algunas fuentes señalan que también pierde fuerza la hipótesis del robo, otras han indicado que ahora mismo es demasiado pronto para descartar ninguna posibilidad.

La mujer ha sido identificada como Isabel Elena Raducanu, de unos 36 años, embarazada y de nacionalidad rumana, y fue su pareja, de nacionalidad española y que se dedica a tareas agrícolas, quien ha alertado a la Policía Local de los hechos sobre las 16.10 horas.