Hacienda multa a un hombre ingresado por coronavirus en la UCI por no presentar la declaración de la renta

Un hombre ha sido multado por no presentar la declaración de la renta a tiempo tras permanecer durante casi un mes y medio en la UCI por coronavirus. Carlos, un médico de 64 años, cuenta que recibió "una notificación de Hacienda diciéndome que tenía dos multas por no presentar en plazo la declaración y la verdad es que me sentí ofendido".

El afectado ingresó el 21 marzo con primeros síntomas del coronavirus al contagiarse en el trabajo. A los cuatro días ya le habían pasado a la UCI y le sedaron. Permaneció tres semanas en coma y un mes y medio ingresado, mientras pensaba en la declaración de la renta.

El 13 de mayo le trasladaron en ambulancia a otro hospital para empezar la rehabilitación, ya que hasta que recuperó la movilidad era como "un tetrapléjico". "Podía mover únicamente el dedo índice de la mano derecha", cuenta en una entrevista en Antena 3 Noticias.

Una semana después de que acabara el plazo de Hacienda, Carlos presenta la declaración. "Cuando volví a tener movilidad fue cuando le dije a mi mujer que me trajese el ordenador para poder hacer la declaración", asegura.

Pero, según Hacienda, ya era tarde y le notifica una multa de 200 euros por superar el plazo, 100 por el atraso del IRPF y otros 100 por el IVA. El paciente de coronavirus interpone los recursos y se los deniegan: "dicen que se aprecia negligencia, que se esperaba de mi que obrase de otra manera".

Finalmente Hacienda ha reconocido el error y es posible que se retire la sanción. Carlos no quiere "aplausos", solo que esta situación no se vuelva a repetir.