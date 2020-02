La Guardia Civil ha alertado de la presencia y distribución de billetes falsos en comercios y establecimientos, ante lo que ha ofrecido una serie de recomendaciones a través de su cuenta oficial de Twitter para saber detectarlos a tiempo si llegan a tus manos.

"¡Toca, mira y gira! Detecta un billete falso en tres pasos: 1) El papel debe ser firme y tener relieve. 2) Al trasluz se ve un hilo de seguridad en el centro y una marca de agua. 3) Atento al holograma", explica la Benemérita.

La Policía Nacional también se ha hecho eco del aviso y ha creado un hilo en Twitter para advertir de la situación, pidiendo a sus seguidores 'retuits' con el objetivo de lograr informar al mayor número de ciudadanos posible.

En pasadas ocasiones la Guardia Civil ya ha advertido de la proliferación de billetes falsos, tanto de 50 y 20 euros. No obstante, la última alerta ha saltado con los billetes de 5 y 10 euros, cuya fabricación va destinada para uso en películas o anuncios publicitarios. En este último caso su identificación es más sencilla, pues una frase escrita en inglés con letra pequeña en uno de los laterales del billete indica su curso no legal, "This is no legal tender, its used for motion props".